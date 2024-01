Loi Immigration : le Conseil Constitutionnel donne raison au gouvernement !

La comédie du pouvoir. Comédie, c’est vrai mais qui de scrutin en scrutin réussit à nous installer comme des hamsters énervés dans la baratte que nous propose le pouvoir en place et ceux qui aimeraient bien faire parti du jeu.

L’attentisme abstentionniste sert le pouvoir en place et avec, les roues de secours mises en valeur par le narratif des médias sous contrôle des oligarques. Votons à nouveau en masse résolument, pour ne plus laisser le champ libre à ceux qui se disputent la place d’être les obligés des forces économiques sous le contrôle de la petite famille des oligarques qui imposent ici et dans l’UE leurs priorités et lignes rouges aux pouvoirs politiques qui se disputent, se succèdent et se ressemblent. Oligarques qui bénéficient des meilleurs aménagements fiscaux, des meilleures subventions et aides, du pouvoir médiatique englobant pouvoir culturel, loisirs et information. Du pouvoir de la fabrication de l’opinion publique par le biais des instituts de sondages dits instituts d’opinion. Toute cette puissance médiatique et culturelle passée sans bruit pour ne pas trop attirer notre attention, sous le contrôle des mêmes mains, tandis que les pouvoirs formels de l’opposition politique et les contre-pouvoirs sociaux ont été réduits à leur plus simple expression. Nous sommes pris en réalité dans les filets d’institutions conçues pour tenir en respect le peuple et sa lucidité ou ses humeurs selon le point de vue. Ainsi que, cerise sur le gâteau, rappelons-le, sommés de nous diviser grâce à la présence essentielle, soigneusement transfusée et dopée par les sondages et les médias déjà cités (un réseau de médias contrôlé par un oligarque de la mondialisation qui a soutenu successivement Sarkozy puis Macron lui est dédié), d’une extrême-droite tenant le rôle d’épouvantail ou de roue de secours selon la fluctuation du niveau de crédibilité des politiciens aux commandes.

L’abstention massive est invibilisée alors qu’elle est du point de vue de la démocratie derrière laquelle se cachent le pouvoir et ses obligés le fait politique central de nos sociétés.Les abstentionnistes sont traités comme une réserve d’indiens dont la parole ne compte pas. Nous allons, nous sommes déjà en fait sortis de notre réserve. Nos retraites, l’agriculture qui est en fait la problématique de la production des richesses en vue de satisfaire nos besoins en vu de l’intérêt général par la reconnaissance équitable du travail et le partage des charges. Et bien d’autres sujets. Pensons-y à chaque élection dorénavant. Et faisons l’effort de regarder de près qui propose et qui fait quoi. Regardons de près les votes des élus ici et au parlement européen, la cohérence des analyses, des discours et des propositions. Du social au géopolitique en passant par la responsabilité écologique.