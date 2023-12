Loi Immigration : le risque du couperet...

@rogal

Evidemment, sinon les mathématiques feront leur oeuvre... A commencer par le marché du travail, qu’on ne peut pas laisser devenir favorable aux salariés, des fois que ca oblige à augmenter les salaires devenus derisoires au regard du cout de la vie dans une grande ville

La demographie etant ce qu’elle est, faut etre clair : si on stoppe l’immigration, on va fermer des services publics, des hopitaux, le systeme de retraite s’effondre, les ordures sont plus ramassées, etc etc...

C’est bien pour cela qu’au delà des gesticulations partisanes, ca s’arretera pas. Peu importe le discours électoral et qui le porte, RN compris.

Ca n’est pas mon opinion, ni un jugement de valeur. Juste un constat