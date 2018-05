Londres poursuit et envisage de durcir ses attaques contre Poutine

Durant cette année 2018, le Royaume-Uni annonce qu'il va profiter de l'organisation d'une série de sommets internationaux pour réclamer une stratégie globale de lutte contre ladite "désinformation russe" et pour repenser le dialogue diplomatique traditionnel avec Moscou. Tout cela en représailles par rapport à la défense du Kremlin contre les fausses allégations du Royaume-Uni envers Poutine, l'accusant d'avoir fait usage d'armes chimiques dans l'attentat contre les Skripal au Royaume-Uni et en reprochant à Poutine son soutien au régime de Bachar El Assad lors de la dernière supposée attaque chimique en Syrie.

Londres accuse le Kremlin de désinformation et de mener une campagne agressive contre lesdites "informations" des occidentaux au sujet de l'utilisation d'armes chimiques au Royaume-Uni (affaire Skripal).

Le secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni considère la réponse de la Russie à Douma et Salisbury comme un tournant et pense qu'il existe " un soutien international pour en faire plus ", a déclaré un responsable de Whitehall. "Les zones les plus susceptibles d'être attaquées par le Royaume-Uni sont la "lutte contre la désinformation russe" et la recherche d'un mécanisme pour imposer la responsabilité des Russes dans l'utilisation des armes chimiques.

Une alliance interparlementaire au parlement britannique s'est développée qui voit la question de la corruption russe non plus sous le prisme de la finance, mais comme une menace pour la sécurité et la politique étrangère, exigeant de nouvelles sanctions même si cela cause des dommages économiques à court terme au Royaume-Uni.

Les ministres britanniques veulent poursuivre une vaste stratégie d'endiguement russe lors des prochains sommets sur la cybersécurité, la posture militaire de l'OTAN, les sanctions contre les oligarques de Vladimir Poutine et une approche plus globale de la "désinformation russe".

L'endiguement (« containment » en anglais) est la stratégie de politique étrangère adoptée par les États-Unis après-guerre. L'endiguement visait à stopper l'extension de la zone d'influence soviétique au-delà de ses limites atteintes en 1947 et à contrer les États susceptibles d'adopter le communisme.

James Nixey, responsable du programme Russie et Eurasie au thinktank Chatham House, a déclaré : "Il est difficile de persuader même vos plus proches alliés de prendre des mesures tangibles si nous ne sommes pas prêts à sacrifier une partie des investissements russes dans notre propre pays...."

Alicia Kearns, qui dirigeait les communications antiterroristes stratégiques du ministère des Affaires étrangères en Syrie et en Irak, affirme que la Russie est considérée comme unique par sa volonté de dissimuler la vérité.

Ses graves et fausses accusations font partie des provocations incessantes du Royaume-Uni envers la Russie voire envers d'autres pays du monde, cela semble être devenu un mode opératoire constant depuis 2002/2003.

Un petit rappel de la désinformation Britannique voire occidentale :

Devant la Chambre des communes à Londres, le 24 septembre 2002, Anthony Blair ancien premier ministre britannique allié de Georges Bush, affirmait : « L’Irak possède des armes chimiques et biologiques. (...) Ses missiles peuvent être déployés en 45 minutes".

Un autre rappel de mensonge et de manipulation britanniques est l'Affaire récente des Skripal :

Selon un laboratoire suisse indépendant, la toxine utilisée est la BZ, produite aux États-Unis et au Royaume-Uni, et non en Russie.

Le laboratoire suisse est également un centre d’excellence internationalement reconnu dans le domaine de la protection nucléaire, biologique et chimique et est l’un des cinq centres certifiés en permanence par l’OIAC.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Londres refusait de répondre à des dizaines de questions " très spécifiques " posées par Moscou sur l’affaire Salisbury, ainsi que de fournir toute preuve substantielle qui pourrait faire la lumière sur l’incident.

Pourtant les "grands" médias occidentaux ayant diffusé massivement les FAKE NEWS avaient censuré les conclusions du laboratoire suisse déchargeant la Russie des fausses accusations britanniques.

Puis il y a aussi l'accusation britannique suivante qui a fait la une...

Cyberattaques russes : Londres invente des « histoires d’horreur dont il a lui-même peur »

Lors des sessions à la Chambre des communes les 12 et 14 mars 2018, certains parlementaires britanniques ont demandé au gouvernement d'utiliser son « cyberpotentiel » contre la Russie.

Il y avait aussi l'accusation américaine contre la Russie d'ingérence dans la dernière élection présidentielle américaine ayant favorisé D.Trump.

Or, s'il y avait ingérence, elle venait essentiellement de Cambridge Analytica (Facebook) !

En novembre 2016, la victoire surprise de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine déclenche une volée de critiques de la gauche américaine contre le réseau social. Au lendemain de l'élection, Max Read, éditorialiste au New York Magazine*, signe une tribune titrée "Donald Trump a gagné à cause de Facebook".

Cambridge Analytica, filiale de la société britannique de marketing Strategic Communication Laboratories (SCL) basée à Londres, proche du Parti conservateur britannique, est accusée d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles de près de 90 millions d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques. Ces informations auraient été utilisées pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs afin de peser dans la campagne présidentielle américaine de 2016, remportée par Donald Trump.

Le Royaume-Uni envisage, par le biais de rassemblements de leaders mondiaux durant cette année, de mettre en place une coalition internationale contre la Russie.

Selon The Guardian, la Grande-Bretagne utilisera une série de rassemblements de leaders mondiaux cette année - les sommets du G7, du G20, de l’OTAN et de l’UE - pour essayer de créer une coalition mondiale contre la Russie après les attaques chimiques présumées en Syrie et au Royaume-Uni.

C'est la mise en place d'un véritable complot contre la Russie sous l'instigation du Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne se prépare désormais officiellement pour une guerre contre la Russie…

Ce sont les financiers anglo-sionistes qui préparent le cerveau des Anglais, sans y oublier les autres pays de l'OTAN, pour mener une nouvelle guerre et pour défendre leur système financier ! Le lobby pro-israélien a pour but de modeler le débat sur les relations de la Grande Bretagne notamment avec la Russie et sur l’évolution de la politique étrangère.



Si l’on en croit Vladimir Safronkov, le nouvel ambassadeur de la Russie au Conseil de Sécurité de l’ONU, cette crise diplomatique a été montée uniquement pour tenter de saboter l’accord qui était sur le point de se conclure entre la Russie et les USA à propos de la crise syrienne.

La virulence des hostilités déclenchées par le Royaume-Uni contre la Russie semble dépasser l'entendement rationnel des néo-conservateurs.

Le gouvernement britannique envisage de changer sa stratégie de conciliation à l’encontre de la Russie et d'entrer à nouveau en conflit avec ce pays. Selon The Guardian, les bases d’une telle approche ont déjà été mises en place.



Un des objectifs de représailles à été dévoilé par avance par le premier ministre britannique à son parlement le 14 mars 2018 : en prélude à la grande guerre, on va maintenant travailler à expulser la Russie du Conseil de Sécurité de l'ONU. La formulation britannique mentionne une refonte du Conseil de Sécurité, ce qui impliquerait évidemment l'accord de tous ses membres permanents, sinon de l'Assemblée Générale.

Le serpent néocon est au pied du mur

Voyez-vous, les néocons sont au pied du mur. Toutes leurs tentatives visant à détruire la Russie, La Syrie, l’Iran et à prendre le contrôle de l’Asie centrale sont réduites à néant. Une crise politique est de plus en plus proche dans l’UE. Le Royaume-Uni est toujours leur loyal sujet, mais le centre de la Maison Blanche a un cancer : Donald Trump. Les chances de changer le régime de Russie se seront bientôt évanouies. Dans les faits, c’est tout de suite ou jamais.

Citation d'Albert Einstein

