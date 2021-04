Louis Joxe et les Harkis

@Séraphin Lampion

Frèche avait la mémoire courte.

La guerre d’Algérie elle démarre sans De Gaulle, elle se fait en grande partie sans De Gaule.

Pour mémoire ceux qui sont aux commandes :

Président du conseil :

Guy Mollet (SFIO ancien nom du parti socialiste)

Ministre de la justice (qui donne les pleins pouvoir à l’armée)

François Mitterrand (Union Démocratique et Socialiste)

Ministre des affaires étrangère

Christian Pineau (SFIO ancien nom du parti socialiste

)

Ministre de l’intérieur

Jean Gilbert Jules (radicaux socialistes)

Ministres de la défense

Bourgès monaury (radicaux socialistes)

Evidemment la liste n’est pas exhaustive.

J’ai choisi le gouvernement qui s’est maintenu le plus longtemps (15 mois), car à l’époque les gouvernements dépassaient rarement une année.

Mais les mêmes lascars se retrouvent à des postes différents dans les gouvernements suivant.

Cependant avez vous remarqué la fréquence du mot « socialiste » parmi les responsables qui ont conduit à ce merdier ?

Et c’est toute la force de la gauche :

c’est la gauche qui a été colonialiste pendant toutes les 3ème et 4ème république.

c’est la gauche qui conduit mal cette guerre

c’est la gauche qui déserte en rase campagne une fois avoir mis un merdier incroyable, et fait revenir De Gaule pour sauver ce qui peut l’être (sans doute en espérant qu’il n’y arrive pas)

Et 60 ans après on apprend dans les écoles que c’est la droite qui est colonialiste, et que c’est De Gaule qui a abandonné les harkis.

C’est trop fort !