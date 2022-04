M. Le Pen / E. Macron : Bis repetita placent !

@njama

Nous sommes passés en peu de temps de :

-D’une gestion humaine à une gestion complètement dématérialisée (Gestion des listes, des commissions de contrôle et transmission des résultats dématérialisés)

-D’une gestion locale par les communes dont le Maire est élu à une gestion opaque centralisée par l’INSEE

-D’un contrôle attentif du citoyen à un contrôle d’élus qui devient une simple formalité

====================================================

il y a longtemps que la gestion humaine disparait.

on rend les robots de plis en plus intelligents, on ne parle que d’I.A. et on rend le peuple s de plus en plus bête.

On l’informé de moins , en moins de façon diverse, on pratique le lavage de cerveau, et ainsi on peut le tromper et le soumettre.

le libre arbitre devient une denrée rare.