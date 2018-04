Macrombatif

Un des nombreux trolls usionisto compatible ce qui est son droit dans le monde que l’on a créé....qui pendant longtemps a réussi a se faire passer uniquement pour une sorte d’égérie de pseudo droite pseudo française..

tous les masques tombent tous ont le même maître..qui , que on le veuille ou pas, est le même que le notre..

car tout système pyramidal que tous non seulement acceptons mais désirons espérant s’en foutre plein les fouilles ce qui ne peut se faire que sur le dos des autres , essayez donc de le faite tout seul vous comprendrez ce que je veux dire..tout système pyramidal amène logiquement et inévitablement au désastre humain global qui se produit partout sur la planète sauf exceptions et encore..mais pas chez nous toujours...

nous mettons tous les jours en pratique cette phrase de Bossuet en général attribuée à De La Boétie

“Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.”

Et là il doit bien rigoler ce dieu qui a dit aide toi et le ciel t’aidera.. or on ne s’aide pas du tout, passant nos journée à ronchonner sur notre pauvre sort dont nous ne serions en rien responsable et à ne pas méditer la phrase de Bossuet ..

Hélas ceci n’atteint pas le moindre neurone..sauf exceptions ..

S. Rakotoarison n’est pas le problème donc, nous sommes nous la masse le créateur de ce désastre ..à l’origine du problème t refusons absolument de voir cela...