Macron achève la convergence PS / LR

Les résultats de l’élection européenne ont été redoutables pour Les Républicains, désormais coincés dans un espace politique extrêmement restreint, entre LREM et le RN. Mais derrière les querelles et tactiques politiciennes, on peut aussi se demander si ne se parachève pas enfin cette convergence bienvenue entre ceux qui ont dirigé notre pays depuis plus de trente ans.

La pensée unique était bien de droite

L’anéantissement politique de LR était prévisible, pour bien des raisons. D’abord, idéologiquement, derrière quelques vraies menues différences, il n’y a plus qu’un papier à feuille de cigarette entre les politiques qui ont été menées par Sarkozy, Hollande et Macron, chaque nouveau président prolongeant la politique de son prédécesseur dans bien des domaines. Le plus effarant est que Hollande lui-même, conseillé par Macron, certes, a débordé la droite par la droite en matière économique, entre baisse massives des taxes sur les entreprises, déconstruction du droit du travail, y compris le dimanche, plaçant de manière incongrue Sarkozy à la gauche socialement du parti prétenduement héritier de Jaurès.