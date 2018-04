Macron achève le virage droitier de notre vie politique

Cette semaine, Emmanuel Macron a prononcé un discours à la Conférence des évêques de France qui a provoqué une polémique. Faut-il y voir une nouvelle étape dans sa droitisation, désormais évidente pour les Français, comme l’a montré un récent sondage réalisé pour le Monde ?

Quand le PS se transforme en Républicains Indépendants

Après un Jospin qui a plus privatisé que Chirac et Balladur, tout en renonçant à agir pour l’emploi, entre autres, Hollande a poursuivi cette marche droitière à courte vue en refusant de revaloriser le SMIC , en prolongeant l’austérité mise en place son prédécesseur, et surtout avec son triplé magique de baisse des taxes des entreprises de plusieurs dizaines de milliards, de libéralisation du travail du dimanche, et de début de la déconstruction du droit du travail , avec Macron comme conseiller à l’Elysée ou à Bercy. Pour qui prend du recul, il est stupéfiant de constater à quel point ce qu’on appelle la gauche, ou ce qui lui a succédé, est finalement plus à droite que la droite, économiquement.