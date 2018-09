Macron aime tellement les pauvres qu’il en fabrique

Il s'en est pris aux chômeurs, aux étudiants, aux retraités, au monde du travail, ses résultats font de la France un pays qui s'appauvrit et qui se traîne en Europe, mais grand ''saigneur,'' il nous explique qu'il va s'attaquer à la pauvreté.

Des mesurettes qui vont coûter un pognon de dingue, avait-il dit, il dénonce une dérive et en même temps il l'accentue.

Si vous êtes pauvre c'est de votre faute !

Les résultats de Macron plus d'un an après son élection .

le taux de croissance le plus faible de l’U. E, même la Grèce fait mieux

Le pouvoir d'achat , plus forte baisse depuis 6 ans

Seul pays de l’U. E à ne pas avoir abaissé sa dette

Depuis 1 an 8 taxes nouvelles

record de prélèvements obligatoires de l’U. E

9 millions de pauvres, chiffre qu'il na pas fait baisser.

maintenant, il nous explique comment combattre ce dont il est en partie responsable de par ses mesures et ses résultats.

Le prince va faire l'aumône aux petit peuple, c'est un peu l'impression qu'il nous donne.

Les cantines du cœur comme les restaurants du cœur.

Repas à 1 euro.

Pour financer toutes ces mesurettes, il va faire quoi notre expert en économie,

Faire payer encore les classes moyennes, transformer la formule égalité en égalitarisme. Fabriquer de nouveaux pauvres.

Pour ceux que ces mesurettes intéressent voir le détail ci dessous

http://www.europe1.fr/politique/plan-pauvrete-emmanuel-macron-appelle-a-ne-pas-oublier-les-derniers-de-cordee-3754574

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi allait créer un « revenu universel d'activité »en 2020.

« Par une loi en 2020, nous allons créer un revenu universel d’activité pour permettre à chacun de vivre décemment », a-t-il dit.

Demain on rase gratuit, on le fera si on peut, on ne dit pas exactement comment ni combien ni dans quelles conditions.

Il nous fait du Hamon light ou du Fillon. Il prépare sa réélection.

En même temps il va assainir les chiffres du chômage, on ne peut les faire baisser en donnant du travail, alors on va rayer des chômeurs des statistiques, deux emplois proposés, si vous refusez, Ouste, viré !

Puis une phrase sublime qui va faire pleurer (de rire) dans les chaumières.

« Il y a dans chaque enfant, à commencer par un enfant qui naît dans une famille pauvre, un Mozart qu'on assassine parce qu'on décide de fait qu'il n'a aucune chance de devenir Mozart »,

Parler de Mozart alors qu'on invite des guignols à l’Élysée et que notre école est la honte de l’U. E, il faut oser.

Mon Dieu ! comment peut-on se permettre des phrases aussi creuses, aussi démagogiques, il prend les français pour des attardés mentaux. Non seulement il pense que certains ne sont rien, mais en plus qu'il sont cons.

Les mesurettes qu'il veut prendre sont une attaque à la dignité de l'homme.

Les français ne demandent pas à vivre assistés comme des animaux domestiques, alimentés selon le bon vouloir de leurs maîtres, mais à pouvoir vivre dignement par leur travail et pouvoir élever leur famille correctement. Vous aurez votre gamelle le matin et le midi n'est pas très décent. Surtout que les municipalités règlent déjà ce problème avec discrétion et délicatesse

L'asservissement par les aides n'est pas une pratique valorisante.

La solidarité oui bien sur, elle est indispensable pour ceux qui traversent des périodes difficiles, maladie, chômage et autre accidents de parcours, mais pas faire dépendre les gens de l'assistanat. Voyez nos SDF dont l'espérance de vie est de 49 ans, qu'a-t-il fait pour eux qui ne sont même pas derniers de cordée parce qu'il n'ont plus la force de s'accrocher à cette corde, il n'ont que la corde pour se pendre. Rien, il n'a rien fait !

Il faut respecter le peuple, il veut quoi, un travail correctement payé qui lui permette de faire vivre dignement sa famille.

Le problème essentiel réside dans la rémunération du travail.

Du boulot correctement rémunéré, dignité respect et fierté, voila ce qu'il veut le peuple.

Pourquoi il y a près de 500.000 postes à pourvoir qui restent vacants, parce que la rémunération fonction des horaires et des contraintes de ces emplois est dérisoire Mais on a des migrants qui sont prêts à prendre ces postes, taillables et corvéables à merci. Alors bien sur pourquoi en augmenter la rétribution ?

Pour réduire la pauvreté, il n'y a pas de secret, on connaît la solution.

il faut une économie prospère

un taux de croissance qui augmente,

une baisse du chômage

une meilleure répartition de la richesse,

Mais là les talents gouvernementaux ne sont pas présents. Ils ne savent pas faire.

Il y avait d'autres voies à creuser

La participation réelle des employés des ouvriers et employés ,aux bénéfices de l'entreprise, vieille préconisation de De Gaulle, serait une mesure indispensable qui réconcilierait les gens avec l'entreprise, et assainirait la distribution des dividendes aux actionnaires dans les grandes entreprises. Mais pas de ça Lisette, on ne va pas contrarier le MEDEF.

L'homme qui marchait sur l'eau il n'y a guère se prend les pieds dans le tapis.

Comme disait d'Ormesson,'' il a fait venir à lui des hommes de gauche et de droite, forcément il y en a qui vont se sentir cocus, son habileté consistait à faire croire à chacun que le cocu c'était l'autre.''

Ce sont les deux aujourd'hui qui alternativement se sentent cocus. Finita la comedia !

Il ne lui reste que les députés godillots recrutés de bric et de broc que le dégagisme a fait élire, qui trouvent la cantine de l'assemblée nationale bonne et ne veulent pas quitter la table.

Mais pour clore ce plan sur la pauvreté, 'en même temps' suivant la mode Macron une autre annonce inopportune dans cette journée, une larmichette de repentance sur la torture en Algérie, par l'armée française bien sur. Ressortir une histoire vieille de 60 ans. Jouer aux historiens alors qu'il fallait laisser ouvrir tous les dossiers et laisser travailler les historiens et surtout ne pas en ce jour mélanger les genres.

Vouloir rassembler d'un côté et en même temps semer la discorde. Un ''en même temps'' harassant !

Dans quel but, cette annonce inattendue, pour détourner l'attention, atténuer l'impression de médiocrité de son plan, fabriquer une nouvelle polémique pour contrebalancer l'affaire Benalla ?

On ne sait plus si cet homme est incapable se concentrer sur un sujet et part dans tous les sens, ou si tout ceci est préparé avec un rare cynisme.

A votre avis ?