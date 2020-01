MACRON ANNONCE UN RÉFÉRENDUM

SUR LE PROJET DES RETRAITES

Épuisé, mal partout, la journée a été particulièrement difficile. Si rien ne change rapidement je vais leur rendre ma blouse blanche. Dormir, dormir, faire le vide, oublier l'exercice dos au mur, avaler un demi quelque chose et dormir, dormir...

Trois heures du mat. La nouvelle tombe en mode alarme sur mon mobile. Affolement à l'Élysée, le Président ne peut plus avaler. Plus rien ne passe, il est au bord de l'étouffement. J'accoure et diagnostique plusieurs arêtes coincées au travers de la gorge présidentielle.

« Elles sont profondément incrustées, Monsieur le Président et de plusieurs couleurs, des jaunes tout en bas et puis des rouges, des roses, et aussi des vertes. Cela devait arriver, vous mangez tout trop vite ! »

Et Brigitte d'intervenir :

« Que voulez-vous c'est un fougueux mais prescrivez Docteur, prescrivez, il n'y a plus une minute à perdre. »

« Vous avez trop attendu pour m'appeler. L'intervention directe n'est plus possible et je ne vois qu'un remède pour vous sortir de là : Le référendum. Oui, un référendum, un vrai à la De Gaulle avec une question claire, non équivoque du type : Êtes-vous pour ou contre mon projet de réforme des retraites et si vous votez non, je me retire définitivement de la vie publique et retourne chez Rothschild ! Et là, j'en suis certain tout va se décoincer très rapidement. »

Et Brigitte de rajouter :

« Ne pensez-vous pas, Docteur, qu'il faudrait en plus et en même temps annoncer un coup de pouce au SMIC ? »

« Même un gros coup de pouce comme en 68 ? Si, bien sûr, sans oublier d'augmenter les salaires des enseignants et celui des soignants, mais cela va de soi et puis pour stabiliser l'état général je préconise une interdiction immédiate des plastiques, une limitation raisonnée des emballages, des pesticides, de l'élevage, de l'aérien, du maritime de luxe, du transport routier avec un retour au durable et au local tous azimuts pour dynamiser nos campagnes, nos villes petites et moyennes... »

« Vous êtes certain Docteur ? Il n'y a pas d'autres solutions ? »

« Madame, si vous n'appliquez pas mon ordonnance, je ne réponds plus de rien, de rien, de rien, de... »

« Monsieur, réveillez-vous. C'est l'heure, on vous attend au bloc pour retirer des arêtes de poisson de la gorge d'une victime du réveillon. Le personnel est en grève mais comme d'habitude nous sommes tous réquisitionnés ! »

toubib 41 le 3/01/2020