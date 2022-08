Macron aux Français : « acceptez de payer le prix de notre liberté »

Le général Yakovleff, qui fut un des plus hauts gradés français à l’OTAN, propose de livrer des batteries Sol-Air mais aussi - jusqu’ici tabou absolu- d’envoyer des soldats américains ou français pour les opérer.

.......

Vu ce soir sur l’écran des agités, un « général » français qui expliquait que c’est trop long de former les UKRAINIOS, à la manoeuvre des missiles sol./air, dont ils ont taaaaaant besoin ;

Et qu’il ( lui) ne verrait aucun inconvénient, à ce que des américains, et les Français se rendent en Ukrainios, afin de manipuler ces armes, si essentielles au zélé skypé.

Il est remarquable, et à remarquer, comment, après les baudruches vaccinophiles, qui officiaient sur la faible épaisseur de cet écran ( et disparus depuis, comme diarrhée au soleil ) qu’une nouvelle « tourista » fasse son apparition, toute gradée, de bons sentiments, aux heures, ou le Pekin inEXPRESSible, fait des rots de somnolence, la bouche ouverte, l’esprit clos.

Sans se demander, si Poupou, ne se verrait pas dans l’obligation d’envoyer un(e) missi(v)le, avec un russe à califourchon dessus, histoire de prouver, que lui, les FAIRE PART, il les poste, avec un cachet national, et pas poste restante, comme ces timbrés.



Y a pas à dire, nous avons les plus belles fermes de copulation journalistique, abreuvé au mamelles d’un pouvoir qui avance en crabe, et qui se vente d’avoir un but précis en ligne de mire.

Dans la même,, ligne jaune continue d’une forme de diarrhée colorée, par l’opportunisme bon teint, nous avons aussi ce « porte parole sibéthien, des sapeurs pompiers (Il n’est QUE porte mensonge, pour l’instant, mais c’est le test » bais-sage de froc, obligatoire pour accéder à des sphères, encore plus dégonflées de vérités) qui lui, réfute toujours, la reprise en active des pompiers non vaccinés.....

Alors qu’il se fout royalement de savoir, si les pompiers envoyés de toute l’Europe, pour venir en aide à une nation de pygmées du bulbe, soient vaccinés ou pas !

C’est l’ère Macro-nain-bus, où on arrive à faire éclore des légumes céphalopodes sur pied, qu’ils soient, professeurs in-diplômés en virologie, in-militaire, dont les médailles,, alourdissent l’égo, en forme de pin’s, im-pompier, au cerveau recuit par les incendies, et qui à comme seule lance à incendie, l’eau sale du robinet macro-phélès.