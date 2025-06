Macron bafoue la démocratie. Avec la complicité de Mélenchon..........

Votre animosité envers JLM est de plus en plus compulsive au point que c’en est touchant à la fin. On dirait bien que vous ayez pris l’habitude de lancer maintenant régulièrement, connaissant votre public, une mélenchonade, afin de pouvoir être aux premières loges de la mise au pilori et apporter votre humble obole à la confusion en cours dont nous savons tous à qui elle peut profiter. Bon amusement. Ce sera foutraque mais c’est exactement aussi ce qu’espèrent pour le pays les tenants de la macronie et ceux de son partenaire préféré et depuis un sacré moment parce que leurs sorts sont liés par une dépendance électoraliste réciproque ainsi qu’une malice destructrice dont chacun imagine tirer profit, tous deux prenant de concert leurs concitoyens pour des pions tout en rivalisant au service de l’oligarchie. Comme quoi, vous êtes quand même dans le coup à votre façon.

Rappel, c’est Bardella, présomptueux et sûr de sa victoire, qui a défié Macron en demandant la dissolution qui tout aussi joueur et présomptueux lui a accordée. C’est JLM qui immédiatement a déclaré alors un cordon sanitaire anti-RN par un désistement des candidats de LFI arrivés en 3ème position, en sacrifiant une fois de plus une partie de cette réserve de voix et des mandats, anticipant l’absence de respect de la parole donnée et le goût de la combine comme en 2022 dès lors qu’ils sentent menacés leurs intérêts (fiscalité et rentes) de la part des candidats et électorats de LREM et LR. Qui ont appliqué le cordon sanitaire à 40% quand celui du NFP l’a fait à 90%.C’est alors bien le moindre pour les électeurs du NFP que soit respecté l’engagement pris sur le programme, chaque député de la représentation nationale devant prendre ses responsabilités, ce qui sera scruté de près. Sinon, il n’y a plus aucune démocratie qui vaille. On fait ce qu’on peut avec de mauvaises institutions et des gens sans parole. Mais on avance.

Par ailleurs, le cap que nous sommes beaucoup dans le pays à souhaiter est bien sûr un basculement démocratique reposant sur la responsabilisation et l’implication citoyenne non comme l’outil magique qui résout tout mais le levier qui permet de décider dans la clarté et la connaissance de la déclinaison et de l’articulation de l’intérêt général et des intérêts individuels. Bien entendu, JLM en tant que leader politique de premier plan, ayant beaucoup contribué avec bien d’autres au maintien et au développement d’une gauche authentique, est potentiellement un des candidats pour la conduite de ce travail. Quoi de plus normal et qui l’ignore ?