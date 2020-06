Macron, bonnet d’âne de la gestion de la crise

Dimanche, nous avons eu droit à une nouvelle déclaration de ce président qui échappe au questionnement des journalistes, contrairement à Trump, comme l’a souligné un Thomas Piketty des plus acides. Et si le New York Times lui tresse des lauriers, tout montre au contraire qu’il a été un des plus piètres dirigeants de la planète, comme les citoyens ne cessent de le dire dans les sondages.

Macron, au bout du rouleau

Décidément, même le déconfinement aura mal été géré. Mais ce qui est intéressant, c’est que Jupiter cède de plus en plus la place à un pantin électoraliste, cédant à la pression des évènements comme Hollande avant lui, et tentant de faire croire qu’il fait siennes les préoccupations du moment. Pire pour lui, l’équation économique qu’il écrit pour l’avenir ne tient pas et fera à nouveau beaucoup de déçus.