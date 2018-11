Macron bute sur le chômage et le pouvoir d’achat

qu’est ce qu’un président boulet ?

Un gars qui fait 20% dans les sondages au bout d’un an de règne .

Et que tu sais que tu dois te le traîner encore pendant 4 ans !

Et la tu pleures !

Alors que de nombreux analystes financiers alertent sur une probable crise financière en provenance des Etats-Unis, à l’horizon 2020, qui serait plus catastrophique encore que celle de 2008 (voire la note de Jean-Luc Baslé) ; alors que dans la perspective d’un krach obligataire nombre de pays se délestent de leurs bons du Trésor US, la France a acheté, entre avril 2017 et août 2018, plus de 51 milliards de dollars de dettes américaines…