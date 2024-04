Macron, champion olympique ?

@olivier cabanel



a/s des craintes de Darmanin (reçu d’un pote spécialiste dans ce domaine) :

" Le fait est que ses craintes sont fondées. Hypothèse de travail ( et tu sais que je parle en connaissance de cause puisque les drones sont ma partie) : le moyen le plus simple de frapper un rayon ciblé tels une tribune officielle, un véhicule de vip en déplacement ou à l’arrêt reste bien un drone. mais pas n’importe quel drone grand public, avec un système de signalement électronique activé en usine dès sa fabrication comme la loi française ou européenne nous l’impose depuis trois ans. Le drone FPV n’est pas soumis à cette réglementation, les forces de l’ordre ne peuvent et n’ont aucun moyen de le repérer dans l’espace aérien. Il est facile de lier une charge explosive sous ou dans ce drone et de l’envoyer au but sans que rien de technologiquement contraignant ne l’en empêche. De plus, vu le poids ajouté de l’engin explosif embarqué, les batteries en sus amplifieront les dégâts à cause de leur chimie. Les drones FPV sont une plaie béante dans la profession puisqu’on peut les construire en kit à partir de n’importe quelle plateforme, voir imprimer les pièces en 3D, échappant ainsi à toute traçabilité. Pour le reste, les formules chimiques d’explosifs simples se trouvent en libre accès sur internet. Les signaux de commande radio ne sont pas « brouillables » puisque c’est du wifi et/ ou de la 4/5G... vouloir les brouiller reviendrait à couper absolument tous les équipement électroniques d’une zone donnée, antennes de radiotéléphonie comprises..." Fin de citation ...