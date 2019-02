Macron Circus

moderatus bonjour

On peut combattre toutes idées politiques, ce que tu sais faire à divers titres, mais avec une orientation que j’ai compris depuis bien du temps. Je suis agréablement surpris pour une fois j’ai demandé au site de supprimer tous les commentaires qui n’avaient pas leur place dans ton article. Je constate ce matin que j’ai été entendu ainsi que sur d’autres rédacteurs où j’avais commenté et où ces oiseaux faisaient la chasse à l’homme. Je suis content pour toi et pour moi aussi ainsi que pour les lecteurs. La colère ne mène nulle part sinon qu’à la violence. Je n’ai pas vu ni lu ton commentaire, à moins qu’à présent il faille se cacher pour agir en démocratie. Même si la France l’a perd de plus en plus c’est une évidence, c’est à l’image des étoiles sur les commentaires. Je te dis peut-être à plus tard, mais j’ai fais en sorte de rattraper un dérapage et je remercie d’avoir été entendu. Si l’offensive commence contre les gilets jaunes cela n’a rien de surprenant car entre les manifestants et la haine il y a une marge qui parfois représente une vie de travail.

Le Panda