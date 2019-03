Macron, décidément Sarkozy en pire

Déjà, sous Hollande, pour qui prenait un peu de recul, il était piquant de se demander comment aurait réagi le PS si les politiques qu’il menait l’avaient été par Sarkozy. Mais avec Macron, l’exercice devient d’autant plus vertigineux que le président actuel bénéficie d’une mansuétude, pour ne pas dire d’un soutien, de bien des média, quand son prédécesseur, et inspirateur, était bien moins épargné.

Pire sur le fond, pire sur la forme

Avec le recul, ce qui est extravagant, c’est que Sarkozy apparaît comme bien plus modéré que Macron dans des domaines où son prédécesseur apparaissait comme ayant dépassé toutes les limites antérieures . En effet, déjà, Sarkozy était vu comme le président des riches, avec son paquet fiscal plutôt favorable aux classes supérieures, mais aussi comme le président des excès de langage, entre «» et «». Dix ans après, nous sommes passés du président des riches au président des ultra-riches, qui a donné 6% de pouvoir d’achat en plus aux 1% les plus riches, comme un article du Monde, peu suspect d’anti-macronisme primaire, doit bien le reconnaître