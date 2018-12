Macron démission révolution

@ oncle archibald

De Gaulle a bien trouvé nécessaire d’interroger les Français sur la régionalisation.

Ca ne conditionne pas notre mode de survie mais notre mode de développement, donc notre croissance, donc notre emploi, donc la formation, etc, etc.

On parle de transition écologique = modification de notre mode de vie et non de fin du monde.

On est dans le politique et non dans le religieux, même si évidemment le politicien agite l’émotionnel dans le registre habituel apeurer, culpabiliser, etc.

Mais puisque vous trouvez que le Français n’a pas à se m^ler de politique et que l’expert, ce surhomme, est plus apte, et qu’en plus vous vous croyez démocrate et tout ça parce que vous chiez dans l’urne à intervalles réguliers, que dire ? Everything is allright.