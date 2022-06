Macron : échec, déni et postures dérisoires

Il espérait obtenir automatiquement une majorité absolue à l’Assemblée, sans faire campagne, ni gouverner. Ses gesticulations dans la dernière ligne droite n’ont réussi qu’à motiver assez de Français pour lui retirer les pleins pouvoirs en ne lui donnant qu’une petite majorité relative ne pouvant être complétée par seulement quelques individus. Et pour couronner le tout, cette première semaine après l’échec des législatives se termine en farce avec son allocution puis une proposition trop opportuniste pour être honnête.

Toujours plus détestable

Si le fait d’inviter les chefs de parti à l’Elysée était pour le coup une bonne décision après le revers de sa majorité aux législatives, tout le reste de la séquence de communication du président est un désastre. L’idée d’un gouvernement d’union nationale était totalement ridicule. Comment espérer que LFI pourrait gouverner avec LR ou le RN ? En outre, le principe même d’un gouvernement d’union nationale, c’est d’avoir un accord transpartisan sur les mesures à prendre en réponse à une crise exceptionnelle. Aujourd’hui, nous ne sommes pas au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, avec un pays à reconstruire et un système de protection sociale à construire. A minima, pour montrer qu’il était sincère, il aurait fallu qu’il propose une direction politique différente de celle qu’il a toujours prise, et qui aurait pris en compte les idées des autres… Bref, il s’agissait juste d’une diversion censée faire croire que Macron était ouvert d’esprit.

L’intervention de jeudi soir était abracadabrantesque à plus d’un titre. D’abord, nous y avons vu le roitelet affirmer que le vote du 24 avril donnait un mandat à son programme. Affirmation doublement hasardeuse : son programme tenait plus du post-it (retraite à 65 ans, RSA contre travail) que d’un véritable effort programmatique. Ensuite, en votant comme nous l’avons fait le 19 juin, nous avons refusé de lui donner carte blanche pour 5 ans. Ses bribes de programme ne pourront être appliquées que s’il parvient à s’entendre avec d’autres partis, et on peut voir dans cette conclusion une vraie intention des Français, dont une grande majorité ne souhaitait pas lui donner la majorité absolue. Son mandat présidentiel est fortement contraint parce qu’il n’a pas convaincu les Français de lui donner la majorité absolue. Il aurait été bien inspiré de le reconnaître plus clairement plutôt que d’être dans une forme de déni.

Et pour couronner le tout, demander aux partis de lui répondre sous 48 heures sur la manière de collaborer juste après les avoir reçus, et alors qu’il connaissait déjà la réponse, est ridicule. Croire que cela permettra de rejeter la faute des difficultés qu’il aura à gouverner sur les partis est totalement illusoire. Il s’agit encore d’une posture visant à le déresponsabiliser, mais qui est bien trop grossière pour être crédible. La voie d’une alliance en bonne et due forme est d’autant plus impossible que Macron ne présente qu’une feuille de route extrêmement limitée. Comment conclure une alliance de gouvernement en étant aussi vague ? Bien sûr, il y a de fortes proximités avec le PS ou LR, mais avec la girouette de l’Elysée, personne ne sait dans quelle directiion il tournera sur certains sujets. Le premier responsable de l’absence d’accord est ce président vague, versatile et vindicatif qui voudrait qu’on le suive sans qu’il s’avance…

Et pour finir, voilà que l’exécutif, qui avait refusé de constitutionnaliser le droit à l’avortement dans la Constitution, quand cela lui avait été proposé en 2018, pas une incohérence et une récupération près, qui soutient la même démarche après la décision de la Cour Suprême aux Etats-Unis. Pourtant, ce n’est pas un sujet en France, aucun candidat à la présidentielle n’ayant proposé la moindre remise en question. Et iI est totalement aberrant et pénible de caler notre agenda politique sur une actualité étatsunienne sans le moindre rapport avec nos débats. Voilà une distraction assez ridicule alors que le gouvernement est à l’arrêt depuis bientôt trois mois et que tant de sujets (baisse du pouvoir d’achat, déficit du commerce extérieur, inégalités, insécurité, désindustrialisation, effondrement des services publics, de l’éducation à la santé) sont à traiter. Cela montre bien que ce ne sont que des guignols sans vergogne.

La première présidence Macron a été détestable. Sa candidature, puis sa campagne, l’ont été tout autant, malgré son succès, essentiellement dû au rejet de ses deux principaux adversaires. Fort heureusement, les Français lui ont refusé les pleins pouvoirs. Mais il est frappant de constater à quel point Macron ne tire aucune leçon de ses échecs et reste droit dans les bottes de son incompétence cynique et arrogante.