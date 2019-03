Macron en guerre contre le peuple

La période 1793-1794 était-elle la dictature du parti le plus conscient et le plus révolutionnaire de la bourgeoisie, les jacobins robespierristes exploitant l’élan sans-culottes, « la révolution bourgeoise avec des méthodes plébéiennes »​, ou bien un débordement de la bourgeoisie par les plébéiens dirigés par des intellectuels d’origine bourgeoise ou noble, minoritaires et non représentatifs de la bourgeoisie ? La seule chose claire, après coup, est de savoir à qui a profité l’enchainement d’événements entre la chute de la monarchie et l’avènement du consulat, période baptisée « révolution française » : les rapports de production ont tété suffisamment bouleversé pour permettre le développement de la bourgeoisie et de la société industrielle qui va avec.

Ces rapports sont bouleversés avec la désindustrialisation, la perte progressive de l’empire colonial (qui ne s’est pas produite brutalement avec l’accession à l’ »indépendance » des pays concernés), les nouvelles technologies et l’internationalisation intégrale du capital. La population est désorientée et le seul rôle des « gouverneurs » mis en place par un simulacre de « démocratie » qui ne trompe plus personne ne sont là que pour maintenir l’ordre dans l’intérêt de ceux qui encaissent les royalties des échanges commerciaux et financiers.

Ils ont de plus en plus de mal, mais il est difficile de savoir ce qui en sortira en l’absence d’un projet alternatif.