Macron est-il cramé ?

Une tenace et persistante odeur de brûlé a imprégné durablement l’environnement macronien, et les nouvelles nominations ministérielles ne vont probablement rien changer.

La République « en marche » est-elle en train de « marquer le pas », après avoir pratiqué la « politique des petits pas » qu’avait dénoncé Nicolas Hulot ?

Frédéric Dard, dans un ancien San Antonio, (entre la vie et la morgue) avait-il une forme de prémonition lorsqu’il écrivait : « on nous joue des marches, et en avant marche ! Ils n’ont pas encore pigé que la terre est ronde, et qu’à force de marcher on revient fatalement à son point de départ !...quand on y revient ! Et ça devient tellement duraille d’y revenir, et quand on revient, on n’en revient pas d’y être revenu ! » ?

Vu la côte catastrophique du nouveau président, il faut croire qu’ils sont nombreux à en être revenus.

Mais quid des nouvelles nominations ?

Au-delà du fait que la parité a pris un nouveau coup dans l’aile, c’est la personnalité des nouveaux promulgués qui interroge.

Christophe Castaner a été placé « à l’Intérieur », mais apparemment cette nomination a été décidée sous la contrainte de l’ancien patron de LREM, puisque celui-ci avait menacé de démissionner s’il n’avait pas le poste, même si l’intéressé s’en défend. lien

Mais c’est le passé du nouveau patron de la police qu’il faut regarder de plus près, à commencer par la chaîne d’or qu’il porte autour du cou, chaîne dont il affirme qu’il s’agirait d’un cadeau maternel... et qu’il cache sous sa cravate...

Comme l’écrit Fabrice Polissi, auteur du livre « la maffia de A à Z », au sujet des chefs maffieux : « on a l’image du type qui se promène tranquille sur la plage avec des chaînes d’or autour du cou... ». lien

D’autant que, avant d’être le maire de Forcalquier, puis député socialiste, Castaner avait fréquenté de très près un caïd du secteur, un certain Christian Oraison, surnommé « le grand blond », disparu de mort violente aujourd’hui, formé par Zampa, l’un des patrons de la « French Connection » de Marseille, et Castaner avait avoué que cet Oraison était « son grand frère, son protecteur », ajoutant qu’après avoir quitté le domicile familial, il avait été « sur le fil du rasoir ». lien

Zampa (au centre de la photo)

On trouvera plus de détails concernant la pègre française sur ce lien.

Etrange parcours donc d’un homme devenu « premier flic de France », après avoir fréquenté des milieux peu recommandables, d’autant qu’il a reconnu avoir gagné de l’argent très facilement grâce au poker. lien

Il annonce aujourd’hui la couleur, déclarant qu’il va multiplier le nombre de policiers dans les zones troubles de la République, mais aussi promouvoir la fermeté sur la question migratoire, ajoutant qu’il va, dans quelques jours, donner les résultats de la consultation organisée concernant l’Islam de France...affirmant qu’il a obtenu 300 millions d’euros par an pour rénover l’équipement des policiers, s’ajoutant aux 130 millions consacrés à la rénovation du parc automobile de la police. lien

Quant à Emmanuelle Wargon, la nouvelle secrétaire d’état à l’écologie, elle n’est pas une bonne nouvelle ni pour les Orang-Outans, ni pour les forêts indonésiennes, vu qu’elle défendait l’huile de palme alors qu’elle était directrice des affaires publiques chez Danone, et qu’il est probable qu’elle n’ait pas changé d’avis. lien

Il faut croire qu’elle ne sait pas que ce grand singe, littéralement « l’homme rouge de la forêt », est le grand protégé du WWF. lien

A l’agriculture, c’est un certain Didier Guillaume qui a été nommé ministre en remplacement de l’ex lobbyiste de Monsanto, Stephane Travert, et pas sûr que les « anti-pesticides » y aient gagné au change, vu que le nouveau venu s’est exprimé récemment sur la question des « bébés sans bras », affirmant qu’il n’y avait « aucune preuve scientifique » que l’usage des pesticides y soit pour quelque chose. lien

Une chose est certaine, Didier Guillaume n’est pas à l’abri de contradictions, puisqu’il n’y a pas si longtemps, le 16 janvier dernier, il avait « décidé de quitter la vie politique (...) une décision mûrement réfléchie », affirmant « mon parcours illustre la cohérence entre mon discours et mes actes ». lien

Et le voilà ministre...

On se souvient que les autres ministres, toujours en place aujourd’hui, avaient soulevé beaucoup d’interrogations...

Quid d’Agnès Buzyn, laquelle a eut une évidente proximité avec « Big Pharma », la machine à cash de l’industrie pharmaceutique, et aujourd’hui ministre de la santé ? lien

Quid de Bruno Le Maire, qui, à l’instar de François Fillon, aurait permis à son épouse d’être rémunérée pendant des années comme collaboratrice à plein temps à l’Assemblée Nationale, alors qu’elle est artiste peintre ? lien

Quid de Muriel Pénicaud, alors directrice générale de Business France, (et aujourd’hui ministre du travail) laquelle avait été choisie sans appel d’offre pour organiser un évènement à la gloire d’Emmanuel Macron, à Las Vegas, pour la modique somme de 381 000 € ? lien

Les citoyens sont encore sans réponse à toutes ces interrogations...

Et alors que des centaines de policiers ont été dépêchés au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au sujet de sa campagne présidentielle, d’autres se sont demandé si Macron n’aurait-il pas utilisé l’argent de Bercy pour financer sa campagne...lien

Aux députés Philippe Vigier et Christian Jacob qui demandaient des comptes, la justice a répondu en quelque sorte : « circulez, y-a rien à voir »...

Les députés s’appuyaient pourtant sur un livre enquête consacré à ce sujet.

C’est en effet dans le livre « dans l’enfer de Bercy » signé par les journalistes Marion L’hour, et Frédéric Says que l’on apprenait que Macron avait capté 80% de l’enveloppe annuelle des frais de représentation accordée à son ministère, soit au moins 120 000 € lesquels auraient été utilisés en 8 mois pour « des déjeuners et diners en bonne compagnie ». lien

Ajoutons qu’en avril, le parquet avait été saisi sur le compte de campagne de LREM, puisque la Commission des Comptes s’interrogeait sur l’existence de donateurs trop zélés lesquels avaient financé la campagne du futur président...

Le parquet n’a pas donné suite. lien

Faut-il voir un lien de cause à effet sur le fait que Macron ait décidé de s’intéresser à la justice, et notamment en mettant un véto sur la nomination du procureur de la République, personnage des plus influents sur le cours de la justice ?

Alors que la garde des sceaux proposait Marc Cimamonti à ce poste, l’Élysée s’y est opposé, en nommant François Molins. lien

Pas étonnant dès lors que l’on assiste à une fuite désordonnée, et régulière des membres de la République en Marche, une députée ayant, par exemple, décidé de quitter la macronie en déclarant : « j’ai l’impression d’être sur le Titanic ».

Elle s’appelle Frédérique Dumas, et était vice-présidente de la commission des affaires culturelles de l’assemblée nationale suite à « des désaccords profonds sur le fond et sur la méthode ». lien

Elle ajoute : « être écouté, voire entendu, faire bouger les lignes est tout simplement impossible avec l’exécutif et compliqué avec le groupe. Même donner un avis est vu comme une fronde s’il n’est pas conforme ».

Elle n’est pas seule dans ce cas, loin s’en faut, à l’image de Jean-Michel Clément, 1er frondeur à quitter la macronie, envisage même la création d’un nouveau groupe qui concernerait 17 députés LREM, lien

Récemment c’est un député breton LREM qui fait sécession... il s’appelle Paul Molac. lien

Depuis, les défections s’ajoutant les unes aux autres elles aiguisent les appétits du patron des républicains qui espère récupérer les « brebis égarées ». lien

Quant à ceux de l’aile gauche des marcheurs, depuis le mois d’août, ils semblent être tentés par la rupture, et se rassemblent de temps à autre pour en discuter dans le salon Mansart...lien

Alors on ne sait pas si Macron est cramé, en tout cas, ça sent le brûlé, d’autant que son récent mea culpa n’a pas trompé grand monde. lien

En écho, un autre va plus loin, tel Laurent Mauduit qui, dans sa dernière publication (la caste) s’inquiète logiquement pour l’avenir du pays... d’autant que, s’il faut en croire, Philippe de Villiers, Édouard Philippe sait que Macron est cuit. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « la pirogue n’est jamais trop grande pour chavirer ».

Le dessin illustrant l’article est de Deligne

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles anciens

Macron en marche arrière

Cachez ces pauvres que je ne saurais voir

Ils nous font bien marcher

Le loup déguisé en mouton

Macron le président carabistouille

Macron, un Monarc

Le meilleur ou bien le pire ?

Le salaire du bonheur

Après le réveillon, le Réveil ?

Merci macron

La langue de macron

Macron, faire le plein avec du vide

Du Macron au micron

Macron vous fait bien marcher !

Méritons-nous un tel mépris ?

Un Macron très sucré

Un hold-up électoral

Macron tend un piège

Lever le mystère Macron

Les bouffons politologues

La politique de l’illusion

Méritons-nous ces hommes politiques ?

T’as pas mille balles ?

Des sous et des déçus

Faire sauter la banque