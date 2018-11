11 novembre 2018 : sur fond de fascisation continentale, d’hégémonie arrogante de l’impérialisme allemand et d’euro-désintégration de la France, Macron et sa clique réactionnaire nous ressortent Pétain !

Pris de panique devant la colère populaire qui monte et qui, faute de perspective de changement révolutionnaire et de prise en charge par les confédérations syndicales euro-formatées, prend des formes « a-politiques » facilement récupérables par l’extrême-droite, Macron et son gouvernement aux ordres du MEDEF et de l’UE multiplient les signes d’affolement : après la dénonciation par Macron sans rire de « l’Europe ultra-libérale » dont il applique servilement toutes les directives, voilà aujourd’hui l’hommage à Pétain prévu pour le 11 novembre aux Invalides.

Ce clin d’œil indigne à l’extrême-droite de la part d’un président qui par ailleurs ne cache pas sa sympathie pour la monarchie ne doit nous étonner. La référence à Pétain comporte en outre deux « avantages » pour le pouvoir macroniste, le plus antisocial, liberticide, anti-laïque, belliciste et antinational que notre pays ait eu depuis 1940 : non seulement le vieux maréchal félon est l’icône de l’extrême droite et d’une frange de la droite dure, mais il incarne aussi la servilité totale envers Berlin. Souvenons-nous qu’au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement européens de septembre dernier, Macron n’a pas eu vergogne de déclarer : « les réformes entreprises en France sont ce que nombre de nos partenaires, et en particulier l’Allemagne, attendaient depuis de nombreuses années, et à juste titre » ?

Cet hommage à Pétain s’inscrit dans l’évolution pourrissante du capitalisme en crise et de sa maléfique politique d’intégration euro-atlantique. Pour tous les représentants de l’oligarchie dont Macron est la quintessence, l’ « excès de démocratie » est un danger et il faut par tous les moyens priver les peuples de l’espace politique de leur souveraineté, l’UE étant dans ce domaine l’axe stratégique du capital européen : affaiblissement du pouvoir législatif, confiscation des politiques monétaires et budgétaires par l’UE, surveillance généralisée et répression des tous les mouvements de contestation et complicité avec les mouvements d’extrême-droite pour dévoyer la colère populaire et au besoin les porter au pouvoir comme en Autriche, en Pologne ou en Italie (sans même parler du Brésil !).

De fait, le pourrissement du capitalisme et les politiques anti-populaires imposées pour assurer sa survie et les profits des grands groupes capitalistes qui détiennent le véritable pouvoir ne peut que déboucher sur un processus de fascisation déjà en cours préparant la possibilité de l’arrivé du fascisme au pouvoir. Ce processus en vigueur et encouragé par toute l’UE qui s’accommode parfaitement des néo-nazis au pouvoir en Ukraine, des manifestations SS dans les pays baltes, de l’interdiction du Parti communiste en Pologne n’épargne pas pas la France et l’honteux hommage à Pétain, « boucher de Verdun » et collaborateur en chef, en est un nouvel exemple.

Militants franchement communistes et républicains, nous invitons tous les démocrates à réagir contre la fascisation galopante de ce régime thatchérien, atlantiste et euro aligné, à manifester le 11 novembre contre la venue en France de Trump, le chef de file du bellicisme impérialiste mondial, contre Merkel, la figure de proue de la réaction européenne et contre Macron, dont il apparaît de plus en plus nettement que ceux qui nous l’ont présenté comme un barrage au lepénisme se sont lourdement trompés ou nous ont lourdement trompés.

Léon Landini, Officier FTP-MOI, Officier de la Légion d’honneur, Médaille de la Résistance, Grand Mutilé de Guerre, décoré par l’URSS comme combattant de la Résistance – Président du PRCF

