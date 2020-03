Macron et son gouvernement contre le COVID-19 : La bande à Guignol en gestion de crise sanitaire !

@Leonard

Sauf que dans le mythe de Pandore, seule l’espérance est restée au fond de la jarre (et non pas boite, terme consacré qui vient d’une mauvaise traduction) après que tous les fléaux qui y étaient contenus en soient sortis, ne permettant donc même pas aux hommes de supporter les malheurs qui s’abattaient sur eux, et cette expression symbolise la cause d’une catastrophe et non pas une formule magique.

S’il faut se référer à une métaphore, celle de l’apprenti sorcier serait peut-être plus judicieuse.