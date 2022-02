Macron ira-t-il dans l’arène audiovisuelle pour un débat de premier tour ?

L'attente devient de plus en plus insoutenable. Quand, Emmanuel Macron va-t-il enfin déclarer officiellement sa candidature à la présidentielle ? Que le temps semble long à l'opposition politique pour une fois unie dans un bel ensemble contre ce faquin arrogant et méprisant au pouvoir, pourtant en tête des sondages. Emmanuel Macron attend son heure et de son Olympe élyséen, toise les impatients candidats à son grand remplacement. Le mal élu dans son palais, observe également avec ironie les fourmis médiatiques frénétiques qui réclament des articles à sensation, comme naguère le peuple affamé par des récoltes calamiteuses, réclamait du blé au roi.

51 % des Français estiment que le président devrait se déclarer rapidement candidat. Pourquoi les 49% qui sont d'un avis contraire veulent-ils se priver de s'éclater devant un moment sanglant de télévision ?

61% souhaitent un débat avant le premier tour. Autant se poser la question de la santé mentale d'un président s'il acceptait de se sacrifier dans l'arène audiovisuelle. La différence avec un martyr chrétien qui se faisait dévorer par les lions sous le regard majestueux de César et les acclamations du peuple en délire... C'est que les organisateurs des jeux du cirque ne demandaient pas son avis au chrétien sacrifié ! Et encore moins aux lions...Alors que le président peut refuser de se prêter au jeu de massacre.

Dommage, vraiment dommage, comme il serait pourtant beau le sacrifice télévisé de notre président de la République, avec son poitrail cravaté en avant sous le feu ardent des projecteurs tv et les flèches sans pitié de ses adversaires politiques. Coquin de sort, essayez d'imaginer un tirage au sort malicieux d'un débat télévisé qui placerait Emmanuel Macron entre Zemmour et Marine Le Pen, avec comme animatrice Sonia Mabrouk qui dirigerait la confrontation sur la chaîne CNEWS... La tête du président !

Comme le disait Gabriel Attal, qui porte la parole du président comme un sac de pommes de terre de 50 kg sur ses épaules "Le président a toujours montré son intérêt pour la confrontation d'idées. Mais à quoi ressemblerait ce débat de premier tour ? Douze candidats cherchant pendant 1h50 leur 'moment' avec le président, qui aurait dix minutes pour leur répondre. Je suis sceptique face à un tel format qui montrerait surtout un manque d'exigence démocratique".

Le président sortant aurait-il peur de se faire déchiqueter par les nombreux prétendants à la plus haute fonction. Peur de servir de cible aux candidats qui auront reçu leurs 500 parrainages. Et si l'angoisse de la Macronie était plutôt que le chef d'Etat accepte l'affrontement avec ses concurrents, pour démontrer justement qu'il n'a pas la main qui tremble face à l'adversité ?

Certes, un débat de premier tour sans le président pour défendre son bilan, serait pour les télé-électeurs comme un plat de chili con carne sans piment de Cayenne. Quelle serait la solution acceptable par tous, y compris le président ? Par exemple, pourquoi pas organiser plusieurs débats avec seulement six candidats, avec d'abord les mieux placés dans les sondages ?

Stratégiquement, vaut-il mieux un candidat-président qui prend le risque d'aller au combat ou qui se dégonfle ?

Image - Blagues illustrées, L'actu de Zaïtchick