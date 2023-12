Macron : la diplomatie de l’enfant mal élevé

C’est intéressant à observer qu’en fait, la minorité des oligarques que représente Macron, n’a plus que ce genre de personnage pour la représenter en politique. Avec néanmoins l’inquiétude pour nous de le voir disposer d’un pouvoir institutionnel puissant avec la volonté de s’en servir ainsi que d’une réelle technicité juridique afin de régenter le fonctionnement de nos administrations qu’il transforme à son gré. En pesant au bout du compte sur une grande partie de nos vies. En imaginant verrouiller ainsi notre avenir à la botte de ce qu’il représente. Avec de plus en plus de difficulté et crédibilité.

Pas étonnant alors que les médias que les premiers cités contrôlent, occultant en permanence, de peur de susciter quelques prises de conscience, la problématique de l’abstention qui interroge par sa persistance et son ampleur la légitimité des élus et celle de nos institutions, nous entretiennent avec insistance, sondages et éléments de langage à l’appui (on finit par ne plus savoir lequel alimente l’ autre) du thème de la droitisation de l’opinion publique qu’ils fabriquent quand même un peu beaucoup.

Il s’agit évidemment de préparer les esprits que l’on voudrait bien enfermer dans une fatalité et un cercle circonscrit à la droite et l’extrême-droite, comme une version rajeunie de la comédie déjà jouée en 2017 puis 2022.

En diabolisant de toutes les façons possibles tout ce qui ressemble à une gauche authentique. Dont bien sûr LFI. En ayant jamais eu le temps de nous expliquer que là existe depuis longtemps un programme concret, quand d’autres n’ont plus que des plans de campagne électorale et des diversions, les 640 propositions de la NUPES, le seul programme en réalité nous proposant un travail en profondeur de nature à mettre fin au recul économique, démocratique, social et géopolitique que nous devons subir depuis trop longtemps alors que d’autres sont là en fait pour nous y accommoder.

Chacun sait que le véritable enjeu électoral est celui de l’abstention de masse qui a en réalité sauvé de justesse la mise par deux fois au tandem extrême-droite/macronie avec leur jeu de partenaires-challengers grâce à la supercherie du front républicain. C’est à nous maintenant d’êtres lucides et déterminés et de ne plus nous laisser balader par les scénarios, les exhortations, les sondages, les éléments de langage et la saturation mentale dans laquelle toute la volaille médiatique va de nouveau nous entraîner.

C’est nous qui faisons entrer et sortir du terrain nos représentants. Il n’y a aucune raison d’être sur la défensive. Bien au contraire. En fait nous sommes nombreux, la prise de conscience monte et nos adversaires le savent. Autrement il n’y aurait pas un tir de barrage permanent. Toutes les élections comptent. Soyons présents, déterminés et résolus à chaque fois et partout. Expliquons l’importance du vote. Et votons résolument pour ceux qui respectent leurs engagements et ne plient pas le genou.