Macron : La gouvernance par la peur

@Hattori Hanzō

On leur a tout expliquer , tout demontrer avant la campagne electorale .



las les castor du barrage et les soutient de la pseudo opposition nupes/LR doivent assumer leur connerie ... moi je peut plus les plaindre , j’ essairais d’ aider les gens qui s’ aide ...



les europeeiste , les otanien , les castor de barage DEMONcratique qui adore la bete , je les laisse assumer , macron peut les bruler , les broyer , les decouper c’ est pas mon probleme ....



ma loyauté ne va qu’ as ceux qui n’ ont pas voulus ca , et tente de s’ aider eux meme a retrouver la liberté et un peut de souveraintée ...



que macron garde les autres ...

d ’autres et un peu nous , on a essayer d’expliquer, mais on pèse quoi par rapport aux médias qui 15 heures par jours nous manipulent.