Macron : la verticalité immature

La crise du coronavirus est un révélateur, pour ceux qui n’en avait pas conscience, des immenses lacunes de Macron. Après avoir mal géré la crise sanitaire par un manque criant d’anticipation et de réactivité, le président gère mal notre crise économique, comme le soulignent toutes les statistiques internationales. Voilà qu’il se prend aussi les pieds dans la gestion politique de l’après-crise…

Communicants amateurs et peu démocratiques

La gestion du remaniement par le président est tout aussi peu réussie. En fait, le sujet traine depuis bien trop longtemps, et à moins d'un nouveau casting extraordinaire, peu probable, il y a fort à parier que tout le monde se dise « tout cela pour cela ». En effet, beaucoup de changements reviendraient à avouer la faiblesse du casting initial, un peu tardivement, et le chef de clan préfèrera sans doute garder le contrôle… La seule question qui surnage est le changement de Premier ministre. Mais le capital politique d'Edouard Philippe est peut-être devenu trop important pour s'en passer. Ne subsiste qu'une impression de jeu un peu sadique du prince qui prend plaisir à faire trainer la séquence pour maintenir le gouvernement sous pression et signifier sa toute-puissance, de manière presque enfantine.