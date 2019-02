Macron, le broyeur social

Cette présidence nous aura donc tout fait... continuant la braderie des services publics, fermant tribunaux, maternités, bureaux de poste, gares, privant les hôpitaux de personnels, et bradant autoroutes et aéroports...

Prenons par exemple l’assurance maladie, laquelle rembourse de moins en moins, obligeant l’assuré à se payer une complémentaire.

Pourtant, l’assurance maladie pourrait se porter beaucoup mieux, si l’état prenait sa tâche au sérieux pour gérer ses 431 milliards de recettes. lien

Qui sait qu’une partie des taxes sur le tabac, destinée à la Sécu, n’est pas reversée ? Ça représente tout de même 7,8 milliards d’euros.

Idem pour les taxes sur l’alcool : 3,5 milliards échappent aux caisses de la sécu. lien

Tournons-nous vers les primes des assurances automobiles. lien

Les 1,6 milliard qui devaient lui revenir, partent vers d’autres destinations. lien

Quant à la taxe sur les industries polluantes, destinée à la Sécu, 1,2 milliard lui passent sous le nez chaque année.

Il en est de même pour la taxe sur les hydrocarbures, soit 60% du prix payé à la pompe, laquelle devait financer la transition énergétique... sauf qu’elle est allée, dans sa quasi intégralité, à quelques miettes près, tout droit dans les caisses de l’état... la transition énergétique attendra. lien

La taxe à la valeur ajoutée est amputée, elle aussi, puisque la part qui était destinée à la Sécurité Sociale lui échappe : manque à gagner, 2 milliards.

Cerise sur le gâteau, ce sont 2,1 milliards d’euros qui ne vont pas dans sa caisse pour les retards de paiements concernant les contrats aidés.

Et pour finir en beauté, les retards de paiements par les entreprises qui représentent 2,1 milliards, ne sont pas engrangés par les caisses de la sécu.

Au total, il y a un manque à gagner de 20,1 milliards d’euros pour cet organisme d’état, que l’on dit en mauvais état...alors que la Sécurité Sociale pourrait être en excédent de 9 milliards d’euros, comme on peut le découvrir dans le rapport de la Cour des Comptes. lien

Pour être plus précis, la part qui revenait à la Sécu ne va pas en intégralité dans les caisses de Bercy.

Ainsi, 2 milliards provenant de la taxation sur le tabac sont reversés dans la caisse centrale de la mutualité agricole, et une autre partie compense les allègements de charges patronales. lien

Aujourd’hui, le déficit se serait réduit, ce dont doutent quelques experts (lien) et l’état claironne à qui veut l’entendre que nous serons à l’équilibre en 2019 (lien) mais n’est-ce pas au détriment des services de santé ?

Les hôpitaux sont menacés, et comme le déclarait, sur les ondes de France Culture, Benoit Collombat : « manque de moyens, personnel débordé, entre burn-out, dépression et suicide, l’hôpital public est au bord de la crise de nerfs ». lien

Car finalement, comme le dit une infirmière : « l’hôpital n’est pas une marchandise, on n’est pas là pour être rentable ». lien

Quittons la santé pour le transport, et essayons de comprendre la stratégie de ce gouvernement, et celle de ceux qui l’ont précédé, quant à la vente des aéroports et des autoroutes à des consortiums privés.

Ainsi l’aéroport de Toulouse a été vendu a un consortium chinois, Casil Europe, en l’occurrence, pour 49,9% du capital... lequel, au grand dam de la Cour des Comptes, à siphonné 27 millions dans les caisses de l’aéroport, et s’apprête maintenant à le revendre avec un bénéfice appréciable. lien

Au passage, Catherine de Kersauson, magistrat à la Cour des Comptes, ainsi que Valérie Rabault, rapporteur spécial, (et députée), se disent scandalisées par cette situation : « il est clair que le consortium chinois est en train de vider les caisses de la société », dénonce la députée... expliquant que, par un jeu d’écritures comptables, le groupe « a permis de dégager 12 millions d’euros de bénéfices, qui fait passer celui-ci de 9 à 20 millions »... lequel l’a reversé à ses actionnaires. lien

Quant à la prochaine vente de ses actions, nos amis chinois en attendent maintenant 500 millions (lien) alors qu’ils l’avaient acheté il y a peu, 300 millions. lien

Pour le réseau autoroutier, ce n’est guère mieux, et sur les 11 000 km d’autoroutes, l’état n’en a plus que 2000 km... les concessionnaires se frottent les mains.

Pour 2017, alors que l’augmentation du prix du péage n’a été que de 1%, les bénéfices ont frôlé les 3 milliards...

Pour 2019, l’augmentation ira de 0,87% à 2,04% (suivant les zones) donc en moyenne quasi le double de l’année précédente... et les SCA (sociétés concessionnaires d’autoroutes) vont s’enrichir d’autant... sans oublier que le gel des tarifs décidé par Ségolène Royal en 2015 sera payé par les automobilistes entre 2019 et 2023.

Il y aura donc d’autres augmentations substantielles. lien

Pour les maternités, la grande braderie continue, faisant prendre un réel risque aux femmes enceintes, qui devront parcourir toujours plus de kilomètres pour accoucher.

Les prétextes avancés par le gouvernement pour fermer ces maternités sont contestés, le dernier cas en date étant celui de la maternité de Grand-Bourgtheroulde, que Macron a décidé de fermer, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de naissances pour la maintenir... alors que le vice-président du collectif pour son maintien, affirme être « dans les clous », avec 312 naissances en 2018, assurant que Macron ne connaissait pas le dossier. lien

Monsieur « en même temps » vient donc de frapper à nouveau, puisque d’une part, il encourage les citoyens à utiliser leur voiture parcimonieusement, et en même temps, les oblige à parcourir des distances de plus en plus grandes.

Et il en est de même pour des tas d’autres services publics.

Les bureaux de poste des villages, pour subsister, sont parfois sauvés si la municipalité met la main à la poche... ou alors ils disparaissent... les petites gares ferment...

Le mot d’ordre est « rentabilité »... mais est-ce la mission d’un service public ? lien

Revenons dans le domaine de la santé, et inquiétons nous des étranges mesures que nous prépare ce gouvernement...

Les herboristes sont menacés de disparition depuis longtemps, mais il semble bien que Big-Pharma ait décidé d’en remettre une couche, avec la complicité de la macronerie.

Alors que les 10 plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde ont enregistré plus de 70 milliards de profit en 2017, ils ont versé, en bon lobbyistes, plus de 3 milliards d’euros aux professionnels français de la santé, histoire de les encourager à placer leurs produits... à se demander si la logique des docteurs n'est-elle pas aujourd’hui plus de soigner que de guérir ? lien

La connivence est aussi au rendez-vous, d’autant que le « gotha » de la pharmacie mondiale s’est rassemblé au « Dolder », lors d’un forum privé, de quoi alimenter les interrogations logiques qui courent sur l’opacité et l’organisation de Big-Pharma. lien

Les huiles essentielles sont elles aussi menacées, tout comme l’homéopathie... Big Pharma jugeant probablement qu’il s’agit d’une concurrence préjudiciable...lien

Tous les moyens sont bons pour porter des coups aux choix de santé naturelle, et efficace, alors qu’elles sont plébiscitées par 74% des français qui souhaitent que l’homéopathie continue d’être remboursée (à 70%) par la sécurité sociale. lien

Quid de la décision de supprimer le diplôme universitaire d’homéopathie de Lille ?

On a l’impression d’un acharnement. « On va finir par envoyer tous les homéopathes sur une plaine gelée de Sibérie », plaisante, inquiet, le Docteur Mourad Benabdallah, lequel a recueilli déjà plus de 30 000 signatures pour sa pétition. lien

Face à eux, 124 professionnels de santé s’en prennent à l’homéopathie dans une tribune parue dans le Figaro. lien

Quant aux huiles essentielles, elles sont menacées elles aussi, alors que je peux témoigner m’être débarrassé d’une grippe virale en 48h, grâce à quelques gouttes d’huile essentielle de bois de rose... pour soigner une toux qui avait persisté durant des semaines.

Il ne faut donc pas s’étonner qu’une nouvelle pétition vienne d’être lancée, sous le titre « non au monopole de Big-Pharma ». lien

Etrange monde que celui de la macronie. comme dit mon vieil ami africain : « aussi haut qu’un oiseau vole, il finit par se poser ».

Le dessin illustrant l’article est de Placide

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

