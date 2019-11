Macron / Le Pen : l’impasse par défaut dont les Français ne veulent pas

Ce paradoxe vient simplement de l’extrême faiblesse du reste du paysage politique





non, ce paradoxe vient de la méthode d’élection au suffrage direct uninominal à deux tours. C’est le résultat direct de ce choix de méthode d’élection.







D’autres méthodes seraient possibles, et donneraient d’autres résultats, probablement plus proches de la volonté de la population. Par exemple :

— élection à 1 tour : celui qui a le plus de voix au premier tour l’emporte à la majorité simple



— Condorcet : chaque électeur classe les candidats, et on choisit celui qui récolte le plus de points

— Condorcet simplifié : on vote pour 2 candidats sur 1 tour, et on additionne les voix. En gros, on fait les 2 tours en une seule fois.