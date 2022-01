Macron peut-il gagner la présidentielle ?

Les sondages le donnent gagnant, mais personne n’est à l’abri d’une surprise, car le futur candidat partirait avec beaucoup de casseroles et un certain nombre d’handicaps…

Son parti, LREM est en pleine débandade, et est passé de 400 000 militants à 20 000 aujourd’hui…

7,1 %, c’est le score obtenu par son parti lors du second tour des régionales, c’est à dire le pire score pour un parti au pouvoir, (lien) alors comment valider un sondage qui le donne à 27 % au premier tour ? lien

Il y a pire…

Il a fallu être patient pour obtenir du gouvernement le score de LREM aux municipales : 2,22 % nous apprend Olivier Marleix dans le journal « Le Point », qui affirme que ce gouvernement s’est battu pour repousser les régionales dans un but plus politique que sanitaire. Lien

D’après Dinah Cohen, dans les colonnes du « Figaro », le futur candidat à sa propre succession aurait perdu 4 points en un mois dans un sondage Ifop, qui signale que seulement 37 % s’estiment satisfaits de l’action présidentielle. lien

Bien sûr, la présidentielle n’est pas comparable ni aux régionales, ni aux municipales, mais tout de même...

Côté bilan, chacun sait que Macron s’est auto-glorifié de celui-ci, étalant sans complexes ce qu’il qualifie de « réussites »… mais tous ne valident pas ses affirmations.

Ainsi, dans « la Tribune », sous la plume de Grégoire Normand, la menace du variant Omicron plane au dessus du chef de l’État...en effet, l’homme du « en même temps », et du « quoi qu’il en coûte », est aussi celui qui veut "emmerder" une catégorie de français…celui qui a affirmé « qu’il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail »...celui qui évoquait « les gens qui ne sont rien »..celui qui critiquait « ceux qui foutent le bordel »...celui qui parlait du « pognon de dingue »...ou des « gaulois réfractaires »...celui qui provoquait : « qu’ils viennent me chercher », (lien) et qui s’enfuit lorsqu’ils viennent le chercher...dans un certain théâtre, au début de la pandémie. lien

Mais dans quel état laisse-t-il le pays ?

On assiste actuellement à un recul historique du PIB (produit Intérieur Brut ) : moins 7,9 entre 2019 et 2020...lien

Bien sûr, Macron revendique un chômage en baisse depuis son arrivée, mais une lecture différente de ces résultats pourrait contester cette affirmation.

L’économiste François Fontaine, interviewé par France Culture, s’est penché sur la question, constatant d’abord que les chiffres de Pôle emploi ne sont pas les mêmes que ceux de l’Insee, et la différence est notable puisque l’écart est passé de 300 000 en 2013 à 900 000 début 2019.

D’autre part la légère tendance à la baisse n’est pas fatalement le fait de la politique menée par Macron, puisque cette tendance avait commencé en 2014.

Mais il faut aussi savoir que les chiffres officiels, quels qu’ils soient, sont contestables, car si une personne répond NON à la question : « avez vous effectué des démarches pour trouver un emploi, ou, est-ce que vous êtes disponible pour prendre un emploi dans les 15 prochains jours », elle ne sera plus considérée comme étant au chômage .

Ajoutons que les travailleurs dits « précaires » (ceux qui ne travaillent qu’une heure par semaine) ne sont plus considérés comme chômeurs.

Et l’économiste de conclure : « le problème c’est que depuis 20 ou 30 ans, on est bloqué au dessus de 7,5 %/8 % de niveau de chômage. On ne baisse jamais suffisamment... ». lien

Macron profère donc une contre vérité lorsqu’il affirme qu’il « a fait baisser le chômage ». lien

Pas inutile à ce stade d’écouter François Ruffin déglinguer Marlène Schiappa et de lui dire ses 4 vérités. Lien

Sur le chapitre de l’environnement, Macron se veut un champion...mais n’est-ce pas lui qui a repoussé l’interdiction du glyphosate ? lien

Et quid du nucléaire qu’il veut relancer, prétendant que c’est une énergie propre ?

Le quotidien « Reporterre » a enquêté sur son bilan en matière d’écologie, et à dénombré les mesures nuisibles à la planète qu’il a pris, évoquant l’ultime échec de la macronie sur l’écologie : sur les 169 mesures analysées, 89 sont négatives. lien

Parlons un peu de la république irréprochable…

Le futur candidat se félicite des lois qu’il a promulgué pour moraliser la vie politique…

Il est manifestement un peu isolé sur le sujet…d’autant que les mauvaises pratiques dans le camp des LREM (et pas seulement) ont été révélées, telles cette députée, ex PS, et aujourd’hui LREM, Anne-Christine Lang, qui, en 2016, payait ses dépenses personnelles sur ses frais de mandat. lien

On pourrait espérer que la loi sur la moralisation de la vie politique aurait freiné ces pratiques... hélas il n’en est rien.

Au plus haut sommet de l’état, certains, comme Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Sibeth Ndiaye sont visés par une information judiciaire ouverte en juillet 2020 par la Cour de justice de la République, et plus tard, 4 nouvelles plaintes déposées contre les ministres ont été jugées recevable et jointes à l’enquête initiale. lien

On pourrait ajouter à la liste Muriel Pénicaud, visée par une enquête pour favoritisme, ou Gérard Darmanin, qui lui est sous le coup d’une enquête pour viol, harcèlement sexuel, et abus de confiance…

Le chef de l’état n’est pas tout blanc non plus, puisque, d’après Médiapart, il est intervenu directement auprès des juges du Parquet National Financier pour dédouaner Alexis Kohler, son bras droit, qui est sous le coup d’une enquête pour prise illégale d’intérêt, et trafic d’influence. Lien

La question de la dette française va aussi lourdement peser dans la campagne présidentielle, et le chef de l’état a beau clamer que tous les autres pays connaissent ce problème, en creusant un peu, on s’aperçoit que ce n’est pas tout à fait exact.

L’évolution des richesses de notre pays ont évolué, mais pas autant que dans d’autres pays... elle est de +3,9 % chez nous, mais elle est de 5 % chez nos voisins outre-Manche, de 4,6 % chez nos voisins outre-Rhin, de 4,2 % en Italie, de 6,4 % en Espagne, ...et de 39 % en Autriche.

Pareil pour le PIB... la France arrive quasi à la queue, à la 28ème place. Lien

Et pourtant tous ces pays ont connu la même situation sanitaire.

Comment expliquer ce décalage ?

Peut-être parce que ce gouvernement comporte un certain nombre de « bras cassés »... premier ministre en tête…

Entre Véran qui multiplie les annonces incohérentes, voire contradictoires, Blanquer qui prend des vacances au mauvais moment, Schiappa qui fait la promotion d’un produit, s’affiche avec des vedettes de la télé-réalité, voire à « tous en cuisine » avec Cyril Lignac, et quid de ces proches du pouvoir qui participent à des dîners clandestins… etc. lien

Ce qui n’empêche pas le chef de l’état de se féliciter de la gestion de la crise sanitaire…

N’a-t-il pas déclaré : « nous pouvons être fier (...) nous n’avons pas à rougir de notre bilan, des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions (…) l’État a tenu, les élus de terrain se sont engagés... » en référence à une sorte d’unité nationale qui pourtant à volé en éclat dès les premiers jours de la crise sanitaire, ainsi que l’écrit « le Journal de Montreuil » au mois de juin 2020. lien

Alors, malgré toutes ces casseroles, Macron a-t-il une chance de l’emporter en avril prochain ?…. tout dépendra de l’électeur, s’il reste sensible aux belles phrases, ou s’il préfère que les actes suivent les paroles.

Comme dit mon vieil ami africain : « balaye là où tu veux tomber ».

Le dessin illustrant l’article est de Bodgan Petry

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

