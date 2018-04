MACRON rencontre TRUMP et je m’en fous....

M. MACRON comme ses prédécesseurs s'agite sur la scène internationale pour faire diversion par rapport aux difficultés de politique intérieure. Il s'entretient avec des étudiants américains tandis que les étudiants français bloquent les universités. Il paraît tout à fait favorable aux traités commerciaux avec les pays d'Amérique (Canada - Etats-Unis - Pays d'Amérique du Sud...) au risque de compliquer un peu plus la survie des entreprises françaises et celles du monde agricole et des éleveurs. M. MACRON semble vouloir convaincre les français des bienfaits de l'Union Européenne, alors que les tendances nationalistes se renforcent en Autriche en Hongrie, en Italie, en France et ailleurs. En réalité M. MACRON est sur un toboggan et sa chute ne pourra que s'accélérer dans les sondages à venir....

Après les illusions d'un "changement", d'un "renouveau" avec le parti La République en marche de M. MACRON, il est devenu évident que la situation du pays ne connaitra aucune amélioration. La politique menée suit une logique imposée par la Commission Européenne de BRUXELLES, et cette politique va nous conduire dans la même misère que la Grèce.

En Italie, le parti 5 étoiles de gauche, et l'alliance des partis de droite dont M. SALVINI (extrême-droite) sont arrivés en tête des élections. Ces mouvements sont ouvertement anti-européens et c'est un motif d'inquiétude pour les défenseurs de la zone euro.

De la même façon, il ne serait pas surprenant que la France connaisse dans le futur la même tendance ; aujourd'hui le clivage n'est plus l'opposition entre la droite et la gauche, mais plutôt entre les pro-européens et les anti-européens. Ainsi on voit le mouvement de la France insoumise et l'extrême droite française (Rassemblement National) qui veulent remettre en cause les traités européens tandis que face à eux les partis traditionnels Les Républicains, le PS, le modem, etc..mais aussi le nouveau parti de MACRON des marcheurs n'osent pas réagir face au diktat de la Commission Européenne.

Les élections européennes devraient avoir lieu fin MAI 2019 ; elles promettent d'être agitées et dès à présent les dirigeants de la Commission Européenne commencent à trembler à l'idée d'un Parlement européen dont la majorité serait constituée de députés anti-européens.

En fait de changement, les français ne perçoivent aucune amélioration ; les services publics sont menacés du fait de la diminution des fonctionnaires, de la fermeture des services, qui continuent. Cela se traduit pas des difficultés ou des impossibilités d'assurer les urgences dans les hôpitaux, d'assurer la bonne marche de la justice, d'assurer un service normal dans les prisons, etc...

Sans frontières, sans contrôle de l'immigration, les pays de la zone euro connaissent une montée des nationalismes qui résulte directement de cette politique imbécile vouilue et imposée par la commission Européenne de BRUXELLES.

M. MACRON comme ses prédécesseurs SARKOZY et HOLLANDE, suit les consignes de la Commission Européenne et c'est pourquoi il ne pourra sans doute plus longtemps bénéficier de la sympathie de ses électeurs qui vont réaliser que "l'illusionniste MACRON" les promène en radeau....

Les retraités voient leur pension diminuer, bientôt les fonctionnaires verront leurs traitements se réduire également (comme cela a été le cas au Portugal, en Espagne en Grèce) mais évidemment on se doute que les choses ne se passeront pas paisiblement et que les réactions ne tarderont pas à atteindre M. MACRON.

L'étalage médiatique avant et pendant la visite de M. MACRON est un véritable show télé, notamment sur BFM, destiné à distraire de la triste situation qui est la sienne, avec des mécontentements nombreux qui ne feront que se renforcer dans les semaines à venir. Non vraiment la rencontre MACRON-TRUMP ne m'intéresse pas.