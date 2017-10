Macron : Sarkozy, en pire

En 2012, après cinq ans de déclarations pétaradandes et de postures tous azimuths, Sarkozy semblait avoir établi des sommets pas prêts d’être dépassés dans un proche futur. Quel président pourrait bien être plus vulgaire, plus auto-centré, plus au service des plus riches que lui ? En quelques mois, Emmanuel Macron semble vouloir dépasser tous les tristes records de son prédécesseur.

En réalité, ce président qui prétend « célébrer les réussites », ne fait que célébrer les milliardaires, leur donnant tout, à contre-temps de l’histoire économique, comme le dénonce Piketty, qui y voit une faute. En cela aussi, il fait pire que Sarkozy, comme le laisser présager son passage à Bercy, où il avait tenu les promesses que ce dernier n’avait pas osé tenir, sur le travail du dimanche notamment.