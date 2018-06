Macron se sert de Mélenchon et de la France Insoumise comme Mitterrand se servait du FN

Macron, avec le talent d'un Machiavel met en place sa stratégie pour 2022. il sait que c'est une préparation au long cours, et que les changements de caps éventuels se préparent longtemps à l'avance sinon ils sont inopérants.

Sa stratégie actuelle est limpide,

Désigner Mélenchon comme premier opposant, le faire monter le plus haut possible pour affaiblir le LR et ses alliés éventuels.

Il se sert de Mélenchon comme Mitterrand et ses successeurs se sont servis du FN.

En réalité son principal opposant est Wauquiez , il le sait pertinemment.

Et surtout une union des droites si elle se fait, reprendrait presque à coup sur le pouvoir.

Les prochaines élections seront largement impactées par des problèmes sur lesquels les Français sont extrêmement sensibles, et qui vont s'aggraver dans les années qui viennent. Problèmes sur lesquels Macron n'est pas assez présent, car il se concentre sur les problèmes économiques, en espérant que leur amélioration éventuelle sera décisive.

Les problèmes migratoires et identitaires seront la clef de toutes les élections à venir.

Problèmes qui impactent l'Europe entière, vont s'accélérer et causer encore plus de fractures dans le vivre ensemble.

Les mouvements populistes anti immigration prennent de plus en plus de poids en Europe, le dernier pays qui vient de basculer est l'Italie ou les partis anti-système arrivent au pouvoir, au grand dam de l'Union Européenne.

Quand on interroge les Français sur ces problèmes, quotas d'immigration, droit du sol, regroupement familial, les réponses sont claires et en contradiction avec la politique suivie, comme dans de nombreux pays d'Europe. Même sur des sujets récents où la bien pensance tente de s'imposer, leur position est nette.

Et sur ces thèmes, Wauquiez et le FN sont présents, Mélenchon lui ne l'est pas .

Les mesures prises par Macron et surtout celles qu'il n’ose pas prendre pour freiner l'immmigration, protéger les Français et assurer leur sécurité irritent le peuple, le terrorisme, les fichés S, le retour de djihadistes, le salafisme, les mosquées prêchant leur radicalisme, les quartiers de non droits où ces extrémismes prospèrent et vont continuer à s"étendre, constitueront un élément important du choix en 2022.

Mélenchon, son parti, et certaines personnalités qui le composent sont à contre courant de ce que les Français veulent sur ces thèmes. C'est ce qui lui a valu en 2017 aux présidentielles, sa troisième place derrière Marine Le Pen.

Alors Macron a deux options :

Première option, celle qu'il privilégie pour l'instant,

Faire monter Mélenchon, le désigner comme principal ennemi afin que le plus de votes possibles se reportent en sa faveur, sur toutes les élections à venir, l'idéal étant pour lui qu'il soit au second tour en 2022, remplaçant le repoussoir FN.

La victoire serait assurée pour Jupiter.

Pour appliquer cette stratégie, il a déjà l'appui des médias , qui analysent au premier degré et à court terme l'implication de Mélenchon dans les grèves, les manifestations anti Macron, qui ne seront à l'approche des élections que l'écume des vagues.

Erreur d’appréciation temporaire de leur part ou parti pris idéologique pour certains journalistes ?

Deuxième option à laquelle Macron sera peut-être obligé de se plier.

Si les sondages sont trop mauvais à cause de ces problèmes migratoires, d'identité et de sécurité, renier en partie ses convictions et aller vers un durcissement significatif de ses positions sur ces domaines régaliens.

En grand stratège, et homme aimant le pouvoir auquel il ne renoncera pas comme l'a fait son prédécesseur, il ne s'interdira pas cette solution.

Mais de son côté Mélenchon, qui n'est pas stupide, se rend compte du rôle qu'on veut lui faire jouer, alors prendra-t-il sur les sujets régaliens des positions plus fermes qui lui permettraient de passer ainsi d’opposant désigné, à opposant crédible et candidat à craindre pour les échéances importantes à venir ?

Il lui faudra dans ce cas faire un sacré ménage dans les rangs de son parti, comme Wauquiez le fait au sein du sien.

En définitive la tendance pour tous les partis en France sera de droitiser toutes les positions pour répondre aux inquiétudes des Français et conquérir leur adhésion, en ne s'interdisant pas par opportunisme et démagogie de s'adonner à un tango avec deux pas en avant et un pas en arrière.