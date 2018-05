Macron, un Monarc ?

@olivier cabanel : mais bien sur que si la question est là !

Depuis 1981 et même avant (Giscard avait commencé), sans discontinuer les dirigeants de la France ont tous été « négligé » les cumuls d’endettement qui font qu’à ce jour le « service de la dette » c’est à dire le paiement des intérêts de la dette, coute 41 milliards d’euros par an, mais aussi et surtout, comme pour n’importe quel emprunt, le remboursement du capital emprunté, soit, en prenant en compte une durée moyenne de 7 ans pour les emprunts représente près de 265 milliards d’euros ! Et on a continué sans fin à contracter de nouveaux emprunts pour rembourser les premiers !

Il est donc absolument impératif de renverser cette tendance, et c’est ce que cherche à faire Emmanuel Macron qui non seulement a la capacité de réfléchir mais en bon énarque et financier qu’il est est aussi capable de voir les moyens à mettre en œuvre pour arriver au résultat. Déception immense pour ceux qui s’accommodaient très bien de la politique précédente consistant pour l’essentiel à se faire élire ou réélire en distribuant de l’argent emprunté ! Ce qu’il souhaite est très différent et consiste à augmenter les recettes de l’état et des services sociaux en relançant l’économie.

Je vous fais respectueusement observer, cher Barde, que si Macron poursuivait en pire la politique de ses prédécesseurs vous auriez toutes raisons de vous en réjouir vous qui avez tellement aimé ce temps béni de la pluie d’argent public sur les assos de toutes sortes pourvu qu’elles militent dans le bon sens. La bonne manne socialiste distribuée à foison au niveau local ; régions, départements, cantons, communautés de communes, communes, toutes les collectivités locales sont encore très largement dirigées par des socialistes et « achètent » des électeurs à coups de subventions tout en hurlant de douleur par ce que « Paris » leur coupe les crédits !