Macron, vieux concentré d’oligarchie ultra-libérale

Nous sortons d’une incroyable séquence communicante de Macron, démarrée par la longue interview de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 jeudi et poursuivie par l’interview croisée de Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel. Mais finalement, ce qui est impressionant, c’est à quel point son discours se place dans la droite ligne de ses deux prédécesseurs, Sarkozy et Hollande.

Un enfant de Thatcher, sourd au sort de son peuple

C’est ainsi qu’il a de nouveau défendu son image des « premiers de cordée », affirmant qu’ils doivent tirer « le reste de la cordée », qu’il n’est « pas vrai qu’on est juste si on empêche les gens de réussir », dénonçant ceux pour qui « pour être juste, il faut empêcher ceux qui sont en haut de la cordée d’avancer trop vite », appelant à « aider ceux qui réussissent à réussir mieux et plus vite » . Ce sont les arguments des ultralibéraux, selon lesquels les entrepreneurs seraient freinés, pénalisés, et trop enviés, alors qu’en leur facilitant plus encore la tâche et en allégeant leurs impôts, toute la société y gagnerait. Comment y croire après des décennies de politiques qui leur sont favorables ?