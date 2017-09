Maduro, de Gaulle : le révoltant deux poids, deux mesures des Insoumis

Bien sûr, la réalité de la situation du Vénézuela est plus complexe que certains la présentent. Mais tout de même, quand Mélenchon dit d’une part « je n’ai pas l’intention de faire un coup d’Etat, je ne suis pas le Général de Gaulle » et qu’il concède tout juste à admettre les « faiblesses » de ses « amis » du Vénézuela, comment ne pas être pris de vertige par ce deux poids, deux mesures ?

Un curieux et inquiétant rapport à la démocratie

Bien sûr, les média insistent sur le Vénézuela avec les Insoumis, mais est-ce vraiment injuste ? Bien sûr, Chavez a fait de bonnes choses pour son pays : il a refusé l’ingérence étasunienne, mieux distribué la richesse et mis en place une vraie démocratie, pouvant le remettre en cause. Mais, comme je l’avais souligné en février 2014, avant la curée actuelle, le régime au pouvoir à Caracas n’est pas exempt de tout reproche . Sa gestion économique est aujourd’hui un profond échec du fait d’avoir joué à la cigale pendant la hausse des cours du pétrole et oublié le développement des autres secteurs de l’économie : cela se solde aujourd’hui par une hyperinflation, un appauvrissement accéléré, et des carences de toutes sortes. Le chavisme n’a pas sorti le pays de sa dépendance vis-à-vis de l’or noir.

Mais comme je le soulignais également en février 2014 , le régime s’éloigne de plus en plus de la démocratie. Certes, l’opposition a pu gagner les législatives (au contraire d’une dictature, où la population a rarement la possibilité de pouvoir exprimer un tel choix), mais Nicolas Maduro a abusé maintes fois de ses pouvoirs pour neutraliser cette victoire , au point même de provoquer une faille dans son camp. Et la nouvelle assemblée qui a été « élue » pour la remplacer et écrire une nouvelle constitution éloigne plus encore le pays d’une vraie démocratie, pour devenir une forme de dictature.