Manifeste pour la Nouvelle Gauche (Considérations militantes)

1. Dès les années 1970 il y eut ce que la force des choses convint de nommer « Nouvelle Droite » et qui n'a été ainsi nommée, vraiment, que par la force des choses (une simple concession au Zeitgeist de la part d'Alain de Benoist qui a été récupérée aussitôt par les journalistes afin de balisage militant du terrain parfaitement moutonnier).

2. Quid de la Nouvelle Gauche ? Dans un premier temps on pourrait croire qu'il se fut agi de ceux qui se nommèrent bien machiavéliquement « Nouveaux Philosophes » sur la base d'une expression nietzschéenne dont ils usurpèrent manifestement le nom, qui réactualisaient « la Philosophie des Lumières » et qui quoi qu'il en soit concurrençait bien « la Nouvelle Droite ». On applaudit avec les otaries.

3. Les Philosophes des Lumières se nommèrent ainsi du nom de philosophe uniquement en rapport avec un vieil usage du terme qu'on retrouve toujours dans le doctorat anglais dénommé PhD, Philosophiae Doctoris, Docteur en Philosophie... c'est-à-dire en Haute Connaissance dans un domaine s'agirait-il des Sciences Physiques. Bref les Philosophes des Lumières se voulaient des Connaisseurs et c'est un titre qu'ils n'usurpèrent pas quant à eux puisqu'ils se firent Encyclopédistes c'est-à-dire les plus vastes Connaisseurs que leur époque ait pu produire et engendrant nos sciences modernes : gloire et reconnaissance éternelle à eux pour cela. Mais les Philosophes des Lumières étaient aussi des militants progressistes en matière de mœurs, de morale pour l'époque. Et l'on peut dire qu'ils valorisèrent le libéralisme en matière de mœurs, de morale qui est toujours d'actualité dans ce que les gauches osèrent nommer « le Nouveau Front Populaire » pour ces prochaines élections législatives dissolutoirement anticipées... Quant aux « Nouveaux Philosophes » auxquels aspiraient Friedrich Nietzsche ils auraient dû être à le lire non-systématiques, non-platoniciens et certainement ne pas croire en la grammaire (sic) c'est-à-dire tout le contraire d'un BHL qui fit partie de la mouvance des « Nouveaux Philosophes » et qui à lui seul illustre tristement toute la mouvance, avec leurs invocations à de grands concepts en son temps décriées par Gilles Deleuze. Pseudo-mouvance à n'en point douter et suscitée médiatiquement par les bons financeurs-influenceurs afin de contrer la Nouvelle Droite. Et pourtant impossible de dire ces « Nouveaux Philosophes » d'une quelconque Nouvelle Gauche au contraire ils n'ont fait que valoriser le monde tel qu'il ne pense plus en profondeur ses valeurs.

5. La Nouvelle Gauche ce serait une gauche qui ne croit plus au Temps des Cerises. Une gauche qui n'aurait plus l'idéalisme, le jeunisme, le présentisme et le désirisme révolutionnaires... de s'imaginer sottement et sur la base de Marx qu'adviendra assurément une société toute purement libertaire, égalitaire et fraternitaire car tout bonnement (donc tout connement) lubique, maniaque, dément, délirant, hallucinant, halluciné, quand on sait de quel bois se chauffe l'animal humain.

6. La Nouvelle Gauche aurait la maturité d'admettre qu'elle aura toujours des ennemis et que ces ennemis lui sont nécessaires pour exister car sans eux elle ne saurait bien se définir ni surtout s'entretenir – comme tout le monde. En effet nous avons besoins d'Autres, de Différents, de Divergents aussi et même de Contraires... pour être. Car mettons qu'un jour l'extrême-droite ou ce qui est pris pour tel, soit éradiqué comme le reste de ce qui est de non-gauche sans même être seulement d'anti-gauche mais qui pourtant ne fera pas le pain de la gauche... eh bien ce jour-là il se trouverait que le monde devenu gaucher se gauchirait dans la complaisance la plus générale. Et le lendemain de ce jour les habitants du monde gaucher auraient oublié la possibilité de l'ennemi. De sorte que le surlendemain le moindre ennemi puisse les abattre sans qu'ils sachent seulement se défendre autrement qu'avec des cris d'orfraie et des rappels inutiles d'idéaux devant la menace... C'est-à-dire (et j'aimerais que les gauchistes prennent réellement la mesure de ce que ça veut dire) qu'il faut que l'ennemi soit reconnu.

7. La reconnaissance de l'ennemi ce n'est pas la susceptibilité vexée d'en voir un partout où les choses semblent s'altérer du gauchisme, différer, diverger. Et ce n'est surtout pas la susceptibilité vexée d'en dénier l'existence pour une aberration dès que les choses tournent à l'opposition. Car tous ces réflexes sont hérités du monothéisme quand même on se revendiquerait athée tout ce qu'il y a de plus athée (antireligieux voire antispirituel) : il n'y a que le monothéisme pour diaboliser, anathématiser, excommunier ! Et c'est terrible comme la gauche prétend pouvoir ainsi procéder eut égard à un concept « d'humanité » franchement fourre-tout de même que les concepts de liberté, égalité et fraternité tant qu'on n'en a pas philosophiquement débattu en éthique, et qui peuvent déboucher sur des variantes irréconciliables de telle sorte qu'il y a bien un centre-droit, un centre-gauche, une gauche modérée, une gauche radicale et une ultra-gauche ou extrême-gauche, qui encore chacune ne sont pas sûres de pouvoir se blairer.

8. Si les gauches elles-mêmes ne sont pas capables de se calibrer ou au contraire, si elles admettent bien une telle diversité en leur sein, on voit mal comment elles auraient seulement l'habileté de pouvoir procéder par diabolisation, anathématisation, excommunication... non seulement entre elles, non seulement vis-à-vis du centre, mais aussi face à l'ultra-droite ou l'extrême-droite. C'est-à-dire que du fait-même de leurs indéterminations elles se retirent intellectuellement ce droit en toute franchise – franchise qui devrait être une qualité de gauche plus que de tout autre parti. Il s'agit de valoriser une francheté en tant que valeur (le mot existe dans le dictionnaire je vous laisse apprécier toutes ses nuances et philosopher éthiquement pour le développer).

9. Il n'y a qu'en admettant « le polythéisme » éthique que la gauche s'en sortira et donc qu'elle deviendra capable d'honorer son ennemi en le reconnaissant bien. Honorer son ennemi ça ne veut pas dire lui faire des courbettes et des bisous mais c'est au contraire pénétrer et comprendre sa nature et sa valeur, plutôt que de le bafouer et de le souiller aussitôt du seul fait qu'il serait l'ennemi. Ce bafouement et ce souillage témoignent d'une frénésie... mentalement faible en fin de comptes.

10. On l'aura compris la référence initiale à la Nouvelle Droite tenait d'abord à cela : aux polythéismes desquels s'inspirent la Nouvelle Droite pour plonger son inspiration dans les antécédents pré-monothéistes de l'Europe. Or les gauches sont actuellement promptes à s'ébaubir des polythéismes mais quand ils sont non-européens et donc généralement victimes de la colonisation, ou du moins font-ils partie de diverses « sagesses » dites orientale, amérindienne, africaine, chamanique, etc. et l'on sombre alors assez vite dans le New Age on ne va pas se le cacher. L'Occidental moyen devrait culturellement s'en tenir à la science face aux « sagesses » et ne pas se les approprier d'ailleurs... mais cette tenue est de condescendance paternaliste. Alors des références à l'année 1968 sont aussitôt balancées comme si la France avait lutté contre la guerre du Vietnam avec les USA alors qu'elle était bien plus autocentrique dans la démarche révolutionnaire, à ce jeu-là Vincent Cespedes ne nous aura pas. Et puis pour tout dire il y a en fin de comptes de l'exotisme bourgeois dans cette suspecte prédilection pour lesdits « sagesses ». Enfin c'est parfaitement dans la continuité du XIXème siècle et de l'exotisme bourgeois.

11. Ce n'est pas parce que les antiques polythéismes européens (jusque dans la féodalité côté scandinave, balte et slave) et les tentatives re-traditionnelles modernes sont européens et traditionnels... qu'il faut tout de suite les qualifier d'extrême-droite bien qu'il y ait des mouvances d'extrême-droite qui semblent facilement s'en revendiquer. Mais ces mouvances ont-elles raison ? Bien sûr que non quand on voit à quel point leur vision du passé est falsifiée par leur propre idéalisme national. Justement leur délire c'est de faire de la « Nation » une Idée platonicienne éternelle ou quasi... ce qui est absolument ridicule on ne va pas se le cacher. Mais qu'on y regarde bien les polythéismes européens sont eux aussi des victimes de l'Histoire devant le monothéisme conquérant. Monothéisme qui prépose clairement au fanatisme il n'y a pas à lésiner sur la question : statistiquement l'Histoire le démontre et ce n'est pas le Grand Moineau inventé par Game of Thrones qui y changera quoi que ce soit. D'ailleurs Benjamin Billaud aka Nota Bene est bien inspiré par les vikings : le Havamal est un ouvrage de « sagesse du monde » il faut le lire on en retirera de quoi méditer sur l'existence. De même que le Livre des Conquêtes d'Irlande et bien entendu l'Iliade ou encore l'Énéide – j'en passe et des meilleurs.

12. Ce n'est pas parce que les gauches se veulent Autristes qu'elles doivent dénier leur Soi en tant que gauches européennes. Et puis d'ailleurs on ne prend réellement l'Autre en compte qu'à raison que l'on Se connaît en honorant la sentence socratique (qui dit au fronton du Temple de Delphes : « Connais-toi toi-même et tu connaîtras la Nature et les Dieux »). C'est pas du caca d'oie tout ça, c'est pas du bullshit à délaisser à l'extrême-droite ou plus généralement à la droite au prétexte d'élitisme et de méritocratie contradictoires avec d'indéfinies « valeurs de gauche » en fait floues et si idéalisées qu'elles se sont perdues dans l'éther aristotélicien. On a besoin de gens cultivés et ainsi racés (on n'est pas racé de naissance mais de culture).

13. L'éducation c'est un projet de gauche et elle implique la formation de citoyens d'où fatalement doivent se dégager des communautés culturelles et des connaisseurs. C'est-à-dire qu'on a beau être égalitariste du genre mathématicien equalizer totalitaire issu d'un certain héritage marxiste (à ne pas confondre avec la réflexion marxienne... non plus que martienne bordel à nouilles !) on n'arrivera jamais à diluer les disparités, ne serait-ce que parce que Je ne suis pas Toi, etc. C'est comme dirait Sartre (sur la base de Heidegger) toute une réalité-humaine, tout un être-en-situation, dont les situationnistes se saisiront d'ailleurs (ah ! Debord !) déployant une psychogéographie c'est-à-dire une perspective spatio-temporelle qui en tant que telle est absolue, quoi que rapportable aux autres perspectives. Le relativisme n'est pas permis sans avoir à verser dans l'absolutisme non plus si vous me suivez... De toutes façons le relativisme n'a jamais servi qu'à s'autodénigrer. Ce n'est pas « chacun sa réalité, chacun sa vérité » puisque sinon tout est perdu à commencer par la possibilité d'un monde commun et tout simplement d'une socialité. Chacun(e) vaut différemment c'est comme ça même si la justice doit être impartiale. Mais nous là toi, moi, le premier venu nous n'avons pas et ne pouvons d'ailleurs pas être « la justice » à nous tout seuls, on ne peut pas à nous tout seuls décréter « justice nulle part » et que sais-je sur la base de nos seules motions révolutionnaires en fait moutonnières car vite embrayées dans une AG ou en manif... Sinon on ne vaut mentalement pas mieux qu'un slogan publicitaire : plus c'est con, plus c'est gros, plus ça passe, plus ça brasse... Il faut une élite.

14. Une Nouvelle Gauche ça ne peut être qu'une gauche qui au regard de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'éthologie, de la zoologie, de la biologie, de la psychologie... enregistre que l'animal humain est un animal socioculturel qui ne saurait développer de socioculture qu'à raison qu'il peut mener une vit commune et communautaire en partageant des valeurs, des usages, des manières, des styles, des mentalités... bref tout un comportement que les enfants enregistrent d'autant plus qu'ils sont des éponges, imprégnés, influençables, naturellement mimétiques quoi que pas dépourvus d'inventivité, pour se développer. Mais en fins de compte les communautaristes ont tout compris par le multiculturalisme occidental : c'est en fonctionnant de façon communautaire qu'ils sauvegarderont leurs comportements. Au contraire l'absence de communautarisme c'est prendre le risque de la dissolution socioculturelle et finalement l'identité n'est plus vécue et se résume à une piètre revendication identitaire bête et méchante... encore que tu as des types à l'extrême-droite surtout s'ils sont de Nouvelle Droite en fait, qui ont fait les même constats et qui ne veulent pas zemmouriser (c'est-à-dire faire un genre de catho-néotradi mentalité IIIème République sur fond d'années 1950-60). Enfin ce n'est pas parce que tu renoues et perpétues une socioculture que tu es d'extrême-droite quoi, même si cette socioculture est européenne et évidemment surtout si elle fut victime de l'Histoire telle que les polythéismes européens.

15. Le libéralisme culturel livre en fait l'humanité à la standardisation socioculturelle contre-productivement malgré ses aspirations à un Temps des Cerises diversitaire. Il s'autodétruit paradoxalement en croyant pouvoir tout créer.

16. A la gauche de se renouveler.

