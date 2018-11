Maréchal, vous revoilà !

@flourens

A noter que Mélenchon ne faisait pas sa pleureuse quand le décoré de la francisque fleurissait la tombe de Pétain.... comme face à Macron à Marseille, l’obséquieux de nature.



Le fils de De Gaulle s’appelle Philippe... Comme De Gaulle, qui lui servit de nègre, Pétain avait vu juste avant tt le monde sur les chars et les avions, et aussi sur la nécessité d’aller prendre Berlin... les américains et les anglais ont empêché la France de devenir la puissance majeure européenne. D’où la méfiance vis à vis des anglais qui est restée malgré tt ds l’armée française, et la méfiance des américains par De Gaulle (en plus de Darlan/Giraud en Algérie soutenus par Roosevelt, son exclusion conf Yalta, la tentative de protectorat américain sur la France etc.)



De Gaulle savait que Pétain avait voulu maintenir l’état malgré la plus grande défaite de tte l’histoire de France depuis Azincourt...