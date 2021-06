Marine Le Pen et l’effet majoritaire.

Dites, RakotoLeBienInformé

Savez vous, si la COVID, feras partie des stratégies mises en place, pour la pièce de théâtre qui vas se jouer, incessamment sous peu, et quelles sont les rhétoriques prévues, entre qui et qui ?

Mais si vous savez ! : Allez ! : Un bon geste que diable !

Depuis le temps que vous nous laissez subodorer que vos nartics sont écrits sur le guéridon du schnouffé Elyséen, devez bien avoir un brouillon de phrase, en boule dans une poubelle ?

Allez un bon geste !

Et puis, même si il devait arriver, ce bon geste, mais un peu plus tard ( histoire de stratégie à deux balles), vous êtes certain que cela changeras quelques chose aux nombres d’entrées ?

Parce que vu l’affiche promotionnelle, on sait pertinemment bien, que les talents d’acteur de votre metteur en Ob-scène, laissent à désirer....

Allez, jouez là un peu moderne, streamez nous la 5ème saison !