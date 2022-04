Marine Le Pen : ne nous trompons pas de colère !

Le mieux est de faire les tests politiques pour savoir où l’on se situe. Attention biaisé car basé sur le programme et pas la personne. Exemple, je me rapproche du profil zémmourien enfin pas tout à fait. Mais l’homme me déplaît totalment : phallocrate macho et un brin caractériel et vulgaire. Reste le vote blanc... Poutant nous avons des Dupond-Aignan, un Montebourg, un Chevènement... Les français n’ent veulent pas Pourquoi ??? La France est profondément suicidaire et narcissique. Elle préfère encore la Clash que la RAISON. Je pense que cette élection est un fameux tour de cochons. Mais écoutons la Kabbale : le nombre 22 de 2022 et le TAV ou TAu. Autrement dit. LE FOU au tarot. C’est peu dire qu’on nous tourne en bourrique.... C’est une année saturnienne et lunaire. Bonjour la mélancholie. Jupiter étant plus saturnien que jupitérien , il a des chance de gagner son chemin de croix... Celui du rejet et de la haine totale. Comme victoire, il y a mieux. Imaginez que talonette aurait gagné en 2012. Louis de Funès saison 2... le tav signe la fin d’un cycle. Rien après ne sera comme avant. Car il aura beau faire, Macron au pouvoir ne serapas le petit Poucet devant des cailloux, mais des Rochers (FERRERO ????). Rosh, c’est la Russie dans l’apocalypse d’EZECHIEL et le clan de Zemmour Marine. A quoi bon aller pêcher des républicains, ils sont morts... et la gauche socialiste AUSSI...