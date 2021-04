Marine Le Pen piégée par des militaires apprentis sorciers.

Il est difficile de ne pas voir que c’est un symptôme de plus et que l’heure est à la restauration de la place des citoyens correctement et loyalement représentés de la commune au sommet de l’État. Qui cherchent à se faire entendre et veulent avoir leur mot à dire sur les objectifs, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques . Qu’il n’y a plus de raisons de tergiverser sauf à s’abandonner aux solutions autoritaires qui seront les dernières protections de ceux qui sont responsables de la situation et qui y trouveront leur compte. En cocufiant ceux qui les auront suivis comme à chaque fois dans l’histoire.

Ou alors en nous cocufiant tous une fois de plus grâce à un ou une qui nous ferons l’appel au drapeau, au front républicain contre cette diablesse aux deux visages (elle capte le mécontentement des travailleurs en rassurant le milliardaire du CAC 40) si bien mise en lumière par les médias afin de sauver leur peau le temps d’un mandat et de quelques directives européennes et lois sur le travail et la vie sociale afin de nous tenir en respect, de plus en plus ficelés et dépendants et nous empêcher d’ouvrir la bouche ou de remuer les oreilles. Jusqu’à épuisement et reddition complète.

Pourquoi ne pas expliquez que le mieux, c’est que la princesse en question ne se retrouve pas au second tour.Là, on pourrait commencer à parler de république.