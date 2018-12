Marine Le Pen ramasse la mise de la contestation des gilets jaunes, elle gagne des voix alors que Mélenchon en perd. Pourquoi ?

@Buzzcocks

Bonjour,

J’en conclue que vous aussi pensez que les ouvriers, salariés etc qui votent RN sont des cons qui votent contre leurs intérêts.

Alors supprimons leur le droit de vote et laissons décider du bien commun l’élite diplômée ou l’avant-garde éclairée du prolétariat.

Ou bien réfléchissons un peu plus loin -pour ceux qui peuvent- sur les raisons qui font que le peuple se détourne de plus en plus de la gauche politique et syndicale. Celle qui parait-il porte naturellement les intérêts du peuple. Ou plutôt s’auto-proclame camp du bien et phare de l’humanité en route vers la société idéale.

Le peuple est con, ingrat ?

Ou bien la gauche est à la ramasse parce qu’elle s’est avérée incapable de réaliser ses idéaux, progrès, égalité, justice sociale etc. ?

Et que partout où elle est parvenue au pouvoir, elle a sombrée soit dans l’autoritarisme ou pire, soit dans le reniement et la gestion pépère du capitalisme, soit dans la corruption, le mensonge et l’hypocrisie.

Qu’en pensez-vous ?