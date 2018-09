Marx ne rejette pas tel patron : il rejette le capitalisme

Un mot encore pour éviter d'éventuels malentendus. Je ne peins pas en rose, loin s'en faut, le personnage du capitaliste et du propriétaire foncier. Mais ces personnes n'interviennent ici que comme personnification de catégories économiques, comme porteurs de rapports de classe et d'intérêts déterminés. Moins que toute autre encore, ma perspective, qui consiste à appréhender le développement de la formation économico-sociale comme un processus historique naturel, ne saurait rendre un individu singulier responsable de rapports et de conditions dont il demeure socialement le produit, quand bien même il parviendrait à s'élever, subjectivement, au-dessus de ceux-ci.

Autrement dit : n'en voulez pas personnellement à Emmanuel Macron. Comme nous tous, cet homme est le produit du processus historique qui le situa dans tel contexte économique et sociale. Du moins, sous l'angle marxiste, hein !

Si jamais il vous exècre - comme défenseur du capitalisme financier (banquier, détenteur des moyens de production privés, bourgeois, etc.) - c'est qu'il est comme nous tous l'incarnation d'une classe sociale. Il en ressort en la représentant malgré lui, comme porteur de rapports de forces et d'intérêts déterminés : il est socialement irresponsable, même si personnellement il s'est plus ou moins responsabilisé dans sa voie.

L'intéressant, c'est de voir à quel point le marxisme n'est pas une école de ressentiment, contrairement à nombre de ses militants de Vulgate marxiste - c'est-à-dire antimarxiste (voir aussi : Peter Sloterdijk, Colère et Temps).

Mieux, bonne nouvelle pour les marxistes auxquels on renvoie souvent l'argument dans la face : Friedrich Engels (ou tel autre, ou eux-mêmes, etc.) ... Friedrich Engels, mécène de Marx, ressortant de la bourgeoisie, peut être décollé de sa condition sociale sans contradiction avec son choix militant : ça n'est pas parce qu'il incarne une classe, qu'il en est personnellement adepte, quoiqu'il en soit socialement acteur.

Autrement dit, on pourrait imaginer Macron devenir marxiste, par un détour improbable (il faut lire sur ce point, l'existentialisme marxiste de la Critique de la raison dialectique, de Sartre). Et ainsi, contrairement aux délires soviétiques, il n'y a pas de science bourgeoise devant quelque science prolétaire, comme si les vérités se politisaient !

Cela n'a jamais empêché les sociétés capitalistes, de préférer l'analyse individualiste (agentique) à l'analyse holiste (globale) en sciences humaines. L'analyse individualiste considère la personne comme un agent largement indépendant, l'autre comme un membre largement interdépendant. Le marxisme est une analyse holiste des interdépendances sociotechniques, donc.

L'analyse individualiste semble plus crédible à quelqu'un qui se sent et veut faire sentir la dimension volontariste, dans les relations (les membres des sociétés capitalistes, comme volontés indépendantes) mais cela n'ôte pourtant rien au fait, que les volontés sont en situation, c'est-à-dire socialement-historiquement-économiquement-politiquement situées. Cette situation (condition, catégorie, couche ou classe sociale) permettant qu'on les sente et les fassent sentir dans une logique systémiste (façon marxiste de voir les choses).



Bref : l'analyse marxiste (holiste, systémiste, interdépendantiste) n'est pas l'analyse capitaliste (individualiste, volontariste, indépendantiste) et pour cause : Marx fait la théorie du capitalisme. On voit mal comment une analyse intra-capitaliste déjà, ne rencontrerait pas de limites autoanalytique : on voit mal comment elle se comprendrait du dehors. Voilà pourquoi Marx sort de cela. C'est logique.

Or actuellement, et par un autre biais (monétaire, cybernétique, systémique, écologique, etc.) les analyses individualistes et holistes se mélangent, voire font du marxisme sans le savoir. Pour une époque qui caricature et stigmatise "Marx", c'est plutôt à mourir de rire. Enfin, rien de personnel, donc : Marx ne rejette pas tel patron, il rejette le capitalisme (CQFD).