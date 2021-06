Mélenchon et ses lieutenants font sombrer La France insoumise dans l’abîme. Quel gâchis !

"Ses dernières positions sur les attentats, critiquant ce système qui serait à l’œuvre dans les événements avant les élections pour stigmatiser les musulmans... mettant sur un même plan les faits divers avec les actes barbares islamistes.«

Les mots ont un sens, les phrases ont un sens, et non on n’arrivera pas à faire croire à ceux qui savent lire et comprendre ce qu’ils lisent que Mr Melenchon n’a pas voulu sous entendre que les attentats ou faits divers sanglants survenant à quelques jours d’une élection ne sont pas du tout le fruit du hasard mais bien celui d’une volonté politique ...

JLM a dit exactement : »Tout ça, c’est écrit d’avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau..."Nous aurons l’événement gravissime qui va une fois de plus, permettre de montrer du doigt les musulmans et d’inventer une guerre civile. Voilà, c’est bateau, tout ça.«



Et donc ? Comment ne pas penser qu’il a voulu pour le moins insinuer que »quelqu’un« à qui ça profite manipule le bras armé des assassins ? C’est à vomir et ça n’a qu’un but aggraver le chaos et l’ambiance délétère pour essayer de détruire le processus républicain dont il sait qu’il ne peut espérer la victoire.

Je partage l’avis de Clément Beaune : « L’insinuation, c’est la négation de la démocratie ». JLM pouvait s’exprimer pour lever le doute sur ses propos. Il ne l’a pas fait et se contente de détourner l’attention en invoquant un »appel au meurtre« sur sa personne au sujet d’une vidéo »de haine ordinaire" postée par un youtubeur d’extrême droite en mal de notoriété.