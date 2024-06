Mélenchon fait-il le jeu du Rassemblement National ?

@Fergus, bonjour,

« Désolé, mais c’est clairement Mélenchon qui « marque contre son camp » »

Pas que ! Les Panot, Boyard et autres mal-embouchés ont aussi marqué contre leur camp, et ce depuis des mois à travers leurs délirants et imbéciles commentaires ça et là.

Le grosse faille dans ce décor de positionnement chez LFI, c’est comment voteront les sympatisants de gauche modérée (les respectables) au premier tour, lesquels aiment le calme et la stabilité des institutions, mais surtout dont bcp refusent catégoriquement la présence d’un fou furieux comme JLM au gouvernement. Et dans le paysage qui leur est offert, il se pourrait bien que certains oublient les frasques de Macron et son gouvernement de singes, afin d’éviter les deux extrêmes. Alors le score honorable du NFP, qu’annoncent les sondeurs, est peut être un tantinet gonflé, notamment chez les jeunes de gauche que j’ai l’occasion de questionner massivement à travers une activité d’accompagnement pro et qui réfléchissent contrairement à ce bcp pensent. Et leurs premiers arguments (étonnant non ?) sont en premier lieu, qu’ils ne souhaitent pas d’augmentation d’impôts (incontournable pour financer ce programme distopique), souhaitent une réforme des dépenses de l’état, et refuse catégoriquement un affaiblissement des entreprises, lesquelles abritent leur potentiel futur emploi...

Les élites socialistes, montrent encore une fois leur faiblesse et leur traitrise à l’égard de leur sympatisants, tout cela par calcul afin d’espérer une place au chaud au sein du club med !!!

Les seuls profils de gauche qui resteront fidèles à LFI, sont les éléments extrémistes, ceux qui souhaitent le chaos total afin de lisser les aspérités d’une société en mal « d’équité » (et pas « d’égalité », ce terme étant totalement inepte mais surtout un leurre), et puis si la stigmatisation du RN est axée sur son origine, que dire du NFP, faisant référence au FP de 36 ayant voté les pleins pouvoirs à Pétain !!!

Alors attendons les résultats du 1er tour, dans l’attente duquel, le NFP ne semble malheureusement pas prendre le bon chemin pour rameuter massivement...surtout avec le programme qu’il propose, un programme intenable économiquement (tel celui du RN), et qui nous rapprocherait dangereusement de la tutelle du FMI en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, par la fuite de capitaux, et surtout l’effacement des investisseurs étrangers qui prêtent des milliards chaque année !!!

La France doit emprunter 300 milliards pour couvrir ses dépenses, et les décideurs étrangers qui pratiquent ces rachats d’obligations, ne sont certainement pas d’extrême gauche, ils s’effaceront à coup sûr, compte tenu du risque accru, du fait d’un programme économique « débile », d’une instabilité inévitable, de l’acharnement sur les entreprises, lesquelles sont pourtant la roue avant d’une économie, et la fuite de capitaux qui freinera inévitablement l’investissement.

Et puis en termes de financements Franco-Français, le C.R.A, (plus de 300.000 adhérents entrepreneurs créateurs) dont je suis membre écrit par anticipation son programme 2025 au cas ou FNP serait lauréat, la projection quand aux investisseurs est claires, "afin de garantir vos investissements dans des entreprises fortes et solides, il est fortement conseillé de ne cibler que les entreprises dont l’E.B.E indique une solidité infaillible, quitte à élargir le camp d’incestigation au portes de l’U.E)

Autrement dit, la banque ne faisant plus leur boulot de prêteurs/risqeurs, il a qqes frayeurs à avoir quant aux entreprises ne disposant pas de cash ou avec un faible fon de roulement...

Le programme du RN n’étant pas mieux, et la détestation de Macron et ses sbires étant largement consommée, le vote blanc sera le bien venu !!!