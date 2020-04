Mélenchon, le discours admirable d’un tribun d’exception

@Elliot



Je ne suis pas un spécialiste de la prophylaxie sanitaire, je remarquerai simplement que des scientifiques éminents ont battu le beurre devant ces mystères qui les dépassaient et qu’ils n’ont pas tous fait semblant de les organiser aussi je me garderai bien de condamner le Premier Ministre qui a fait ce qu’il a pu comme l’a fort justement souligné Jean Luc Mélenchon. Seulement la Santé publique a été la victime d’années de restrictions budgétaires imposées par le régime néo-libéral et tous les gouvernements qui se sont succédé ont plus ou moins ouvertement adhéré à cette doxa. Leur responsabilité est donc politique et il faut reconnaître à Mélenchon et à ses amis ainsi qu’au parti communiste cette prescience de ce qui risquait d’arriver et qui s’est produit.

Bonjour, je ne répondrai pas à toute votre première partie, que j’ai essayé de lire , mais qui est hors sujet et un peu emmêlée.

je sais que vous avez du mal à condamner le pouvoir en place, mais je suis d’accord pour épargner le premier ministre , qui n’est qu’un exécutant et qui dans ce type de monarchie républicaine n’a pas sa place.

Mélenchon l’a bien précisé, sa cible c’est Macron, l’enfant roi,

mais on peut faire une revue et une condamnation générale de ce pouvoir et dire comme Mélenchon que

la gestion de la crise a été calamiteuse et la sortie paraît hasardeuse.

mais plus graves sont les mensonges répétés à tous les étages du pouvoir.

pensez vous que Les français vont supporter longtemps qu’on les prenne pour des billes et qu’on les accuse de causes et de conséquences dont ils ne sont que les victimes ?





