Mélenchon, nouveau meilleur ennemi du système ?

"Ce faisant, d’une manière différente du FN, bien sûr, j’en viens à me demander s’il n’est pas en train de remplacer ce dernier comme le nouveau meilleur ennemi du système«

Jean-Luc Mélenchon fait partie du système ! C’’est un idéologue franc-maçon qui rend compte à la Loge du Grand Orient de France.

Pour Jean-Luc Mélenchon, »la France n’a pas d’avenir sans les Arabes et les Berbères du Maghreb« , »les occidentaux, ça n’a pas de réalité« , il méprise les »blancs catholiques« , veut éradiquer la race blanche par le métissage, ne supporte plus de vivre avec des »blonds aux yeux bleus« , et méprise les habitants du pays de Caux en Normandie, qu’il traite d’ »alcooliques épouvantables« !

»Vous savez instantanément de qui il s’agit : les nôtres. Cela se voyait. D’abord par la couleur de peau : partout dominait en profondeur ce superbe marron que montrent les plus beaux êtres humains. Ici la couleur de peau est un signal social.«

http://www.jean-luc-melenchon.fr/2012/07/16/no-volveran/

Mélenchon développe des thèses racistes et racialistes : le blanc oppresseur, le colonisateur, « l’occidental », le « blond aux yeux bleus », le « blanc catholique », doivent progressivement céder leur place aux « Arabes et aux Berbères du Maghreb », aux « marrons », »les plus « beaux êtres humains ».

Les arabo-musulmans et les sub-sahariens n’étant pas encore majoritaires en France, pas sûr que cette politique mondialiste et internationaliste puisse fonctionner encore longtemps, surtout si les Français ouvrent les yeux.