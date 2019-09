« MELENCHON, Un suicide politique ! »

Drôle de conception de la politique, où un parti doit se renier pour coller à ce que les sondages disent que les Français veulent.

Les sondages disent que les Français veulent moins d’immigrés. Soit. Mais est-ce qu’un vrai débat a été menée dans la société ? Non on nous sort des positions, souvent tous d’accord, en divisant les gens entre eux et en culpabilisants les uns ou les autres.



En écoutant Mélenchon, que dit-il ? Il dit que les immigrés doivent être accueillis dignement. Et c’est un des rares qui veut traiter le problème à la racine, à savoir agir dans les pays de départ pour éviter ces afflux massifs.

Et comme il l’a dit dans une interview dans ThinkerView (que je conseille de voir), OK, on fait la chasse, on les attrapes tous. Et on fait quoi ? On les renvois tous chez eux ? OK. Et après que se passe-t-il ? Ils reviennent parce que c’est la misère dans leur pays.

OK, sinon on remet des frontières, on construit des murs. Vous croyez vraiment que ça arrête les gens ? Les gens qui ont le choix de mourir de la guerre dans leur pays ou tenter le coup. Il y aura toujours des failles.

Est-ce que ces positions sont déraisonnables ? On peut être d’accord ou pas, mais on est loin du « tout immigration » présenté dans les médias.



Mais encore une fois, ces positions ne sont pas expliqués dans un débat public. On se contente de « Le RN veut tout interdire », « FI veut tout autoriser ».



Concernant le suicide, je ne suis pas d’accord avec cette analyse. Ce n’est pas un suicide, mais un attentat politique, une éradication de l’opposition politique (comme on l’a fait avec Fillon notamment). On prend un mot sorti de son contexte et on monte une affaire (avec l’aide des médias aux ordres et des syndicats politisés).

Sincèrement, qui peut contester que les violences policières envers les gilets jaunes sont barbares ? Quand on voit des gens frappés dans le dos, des handicapés attaqués, ... Quand il parle des barbares, il invoque les violences policières, pas autre chose. Mais forcément, en déformant un peu, on peut trouver à redire.



N’avez vous remarqué toutes les affaires en ce moment qui touche tous les partis d’opposition ? Bizarrement le RN est épargné et les élus LREM également. Lorsqu’un LREM peut être touché, on l’exfiltre et on le place ailleurs (Sylvie Goulard, De Rugy, ...) ou on n’en parle pas (qui a entendu parler de Jean-Jacques Bridey, Buon Tan, ...) sans parler de tous ceux qui ont « oubliés » de déclarer des appartements ...

En fait notre démocratie est en danger. Le dernier exemple en date avec Ferrand qui ne prend même plus la peine de compter les voix des députés et décrète que l’amendement est adopté alors que les députés ont votés contre est très grave. Il faut vite se réveiller avant qu’il ne soit trop tard.