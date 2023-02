Métro boulot caveau

C’est résumé en trois mots le projet du gouvernement au sujet de la réforme des retraites... d’après de nombreux jeunes. Lien

Que l’humour s’invite dans la contestation, qui pourrait s’en plaindre, mais par contre, que la jeunesse estudiantine s’invite dans le conflit, ça n’est pas réjouissant pour le pouvoir, car comme disait Pierre Dac : « ils est plus facile de faire sortir le dentifrice du tube que de l’y faire rentrer ».

Phrase reprise à l’envie par de nombreux politiciens, comme par exemple Karl Otto Pohl, ancien dirigeant de la Bundesbank, mais aussi l’un des pères fondateurs de l’euro...sauf que lui ne parlait pas de la jeunesse en colère, mais de l’inflation. lien

Mais creusons un peu pour comprendre dans quelle imposture s’est plongé le gouvernement dans cette volonté de réforme dont l’injustice est flagrante.

Il fallait écouter François Ruffin, le député de la France Insoumise qui, sur l’antenne de TF1 décryptait méticuleusement ces promesses fallacieuses, comme celle des « 1200 € pour tous ».

En effet pour mieux faire passer la pilule le gouvernement claironnait « une retraite à 1200 euros pour tous » sur tous les tons...sauf qu’il s’agit de 1200 € bruts , et qu’une fois les retenues salariales légales, il ne restera en fait que 936 €. lien

De plus, cette promesse « mirifique » du gouvernement ne s’applique qu’à ceux qui auront fait une carrière complète...et non pas à tous les retraités...et donc pour certains, les auxiliaires de vie qui se sont démenés courageusement pendant la crise sanitaire, l’augmentation ne sera que de ...25 €.

d’ailleurs c’est l’institut des politiques publiques qui affirme que la revalorisation des retraités ne sera augmentée que de 35 €...et cette aumône ne compensera pas l’inflation que nous connaissons depuis peu...alors que l’on nous annonce qu’elle va augmenter encore plus.

Il rappelle que s’il est vrai qu’aujourd’hui, 7 français sur 10 sont contre cette réforme, en réalité, si l’on interroge uniquement les salariés, la proportion monte à 9 français sur 10 hostiles …

il rappelle aussi que les promesses de Macron de faire des cadeaux au salariés « qui ont tenu » pendant la crise sanitaire, ont fait pschiiittt..et que les quelques avantages obtenus ont été rognés par l’inflation. lien

au-delà de ces réflexions, c’est sur la position délicate du chef de l’état qu’il faudrait se pencher…

On observe qu’aujourd’hui il ne s’exprime plus, ou presque plus, sur le sujet de la réforme des retraites, et qu’il préfère laisser à la première ministre la place peu enviable de défendre l’indéfendable...quant au ministre du travail, qui s’exprimait sur l’antenne de France Inter au matin du 15 février, il pataugeait laborieusement dans des explications quasiment inaudibles, et peu convaincantes aux dires des auditeurs interrogés. Lien (curseur à 1/21/50’’)

Dussopt a eu même l’arrogance de refuser de s’excuser sur les soi-disant 1200€ promis, alors que le mensonge était flagrant.

Alors Macron est-il toujours « le maître des horloges » ?

ça semble ne plus être d’actualité.

Après s’être couvert de ridicule lors des 3 terribles humiliations subies face à Poutine (lien), il sent bien qu’il est en train de perdre la main…

Face à cette France qui descend régulièrement dans la rue, la première ministre est obligée de « lâcher du lest », mais rien n’y fait, au point que l’article 2 de la réforme vient de passer à la trappe, la majorité ayant perdu au passage une quasi quarantaine de députés LR…

Certes, Macron n’espère plus gagner un troisième mandat, d’autant que la loi ne le lui permet pas, à moins qu’il ne soit tenté de la modifier, en remettant au goût du jour le septennat… ?

En attendant, les couteaux s’aiguisent pour prendre sa place, et de Ciotti, à Bertrand, sans oublier l’inévitable Bayrou, ou Wauquiez...et tant d’autres, le départ du petit monarque a ouvert tous les appétits. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « si tu vois une chèvre dans le repaire du lion, aie peur d’elle ».

le dessin illustrant l’article est de Goubelle

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles anciens

un pognon de dingue (bis)

ces bras cassés qui nous gouvernent

pas de panique

et voici venu le foutur

la voiture électrique, une arnaque ?

pile poil

une farce énergétique

emporté par le fioul

Bayrou, le cocu perpétuel

la victoire en perdant

Macron dépouillé

ils narguent le monarc

la meute ou le troupeau ?

la panique En Marche

on a marché dans la REM2

En marche, premiers dérapages

Passée la Borne, y a plus de limite

qui sera le prochain 1er sinistre ?

restauration ou second en pire ?

la guerre des clans

bonjour les robots, adieu les humains

la victoire en perdant

la grande illusion

cette France qu’ils ont bradée

des sondages sans profondeur

lui président ?