Michel Debré aurait-il pu succéder à Valéry Giscard d’Estaing ?

« Pour diriger l’État, sans ambition personnelle ni arrière-pensée partisane. Pour défendre les valeurs fondamentales, la famille et la dignité dans tous les âges de la vie. (…) Pour renforcer la solidarité, notamment à l’égard des plus défavorisés. Pour maintenir l’unité nationale dans le respect de la diversité des régions et des traditions spirituelles de la France. (…) Pour assurer l’indépendance économique, militaire et diplomatique de la France. Pour offrir à la jeunesse une France saine, généreuse et rayonnante. (…) Votez Michel Debré ! » (Profession de foi de Michel Debré, avril 1981).